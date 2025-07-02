https://crimea.ria.ru/20250702/vozrozhdenie-kak-v-krymu-veteranov-svo-vozvraschayut-k-zhizni-1147641671.html

"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни

"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни - РИА Новости Крым, 02.07.2025

"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни

С 31 мая на базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T19:51

2025-07-02T19:51

2025-07-02T19:51

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С 31 мая на базе одного из центров в Евпатории действует программа реабилитации "Возрождение" для участников СВО. Она разработана Министерством труда и социальной защиты Республики Крым по поручению главы республики в сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества", и рассчитана на 21 день. Для семей погибших бойцов также предусмотрены14-дневные курсы санаторно-курортного лечения, они стартовали чуть раньше, в марте.Завотделением с боевым опытомКогда-то заведующий медицинским отделением Валерий Павлович Мельничук был военным врачом, полковником медицинской службы. Неоднократно выезжал в горячие точки. В первую чеченскую возглавлял группу усиления военно-медицинской академии. В 1996-м получил ранение. Поэтому, когда встал вопрос о разработке комплексной, медико-социальной программы адаптации для участников СВО и членов их семей, со знанием дела подключился к процессу.– Я стал заниматься восстановительной медициной в далекие брежневские времена, когда это еще не называлось "медицинской реабилитацией". Моя диссертация называлась "Поиск путей ускоренного восстановления физической работоспособности у военнослужащих, перенесших боевую хирургическую терапевтическую травму". Выражаясь простым языком – тех, у кого тяжелые минно-взрывные и огнестрельные травмы, а также отравление веществами и переоблучение, – рассказывает завотделением, встречая корреспондентов РИА Новости Крым.Он уточняет, что по программе "Возрождение" в центр приезжают крымчане, которые воевали, но были уволены по состоянию здоровья. А также сюда направляют родителей, вдов и детей погибших участников СВО. Ребенка особенно важно успеть вывести из депрессии, компенсировать, чтобы потом, во взрослой жизни, он не искал утешения в моменте: алкоголе, наркотиках, асоциальном поведении, замечает доктор, уверяя, что у членов семей погибших воинов психотравма по степени выраженности выше, чем у бойцов, и в 70% случаев они нуждаются в последующих психотерапевтических сеансах.Психиатр и жена офицераПсихотерапевты, в отличие от психологов, тонко чувствуют отклонения в подведении. Уже с первых шагов, как только пациент заходит в кабинет, доктор знает, как построить беседу. Тестирует пациента, при помощи опросников выявляет отклонения, если нужно, назначает мягкую фармакотерапию. В центре этим занимается практикующий психиатр, нарколог и психотерапевт Надежда Серых. Немногим более месяца назад она перебралась в Крым из Томска, где также работала с участниками СВО. А еще она – жена офицера, так что "специфику знает".– Все ребята, которые попали к нам в этот заезд, отнеслись к лечению с пониманием, хорошо приняли программу. Но они вернулись с фронта в 2022 году. Многие из них уже прожили свою боль, сами с собой, в госпиталях, – подключается к разговору Надежда.Рассказывая о своих пациентах, она вспоминает бойца с парной ампутацией ног. В кабинете врача он слушал музыку, играл на музыкальных инструментах. Улыбчивый и абсолютно корректный. Но по ночам его мучали кошмары, его подсознание продолжало воевать. У кого-то случались галлюцинации и психозы, но уже сейчас они реабилитированы, социально адаптировались.– Наша задача – найти к каждому такому пациенту индивидуальный подход, провести соответствующий курс психотерапии, – отмечает Серых. И добавляет: "когнитивно-поведенческая терапия, которую мы практикуем, признана в мире самым эффективным методом работы, в том числе и с военнослужащими с ПТСР".Нормализация сна и снятие депрессивных состояний – это одна из основных задач. Все слова психотерапевта важны, но все же вторичны. Самое главное – сострадание не должно быть искусственным. Люди в депрессии очень остро чувствуют ложь, уверяют специалисты.Классика жанра и лучший бассейн– За всю страну отвечать не буду, но в Крыму мы – уникальный комплексный центр, который работает со всеми видами патологий, – уверяет Мельничук, увлекая за собой по коридорам и отделениям.Он показывает отделение физиотерапии, бальнеологии, круглосуточный медицинский кабинет, кабинет грязетерапии и массажа. Все это – классика жанра, говорит. Еще рассказывает, что в центре готовят целебный чай, в составе которого 26 крымских трав. Напиток обладает противовоспалительным и легким расслабляющим эффектом, и его очень любят пить пациенты в перерывах между процедурами.– Кроме того, у нас есть такой водноспортивный комплекс, каких в Крыму больше нет ни у кого! Он состоит из нескольких бассейнов различной глубины: для детей, которые профессионально занимаются плаванием, для занятий аквааэробикой, гидрокинезиотерапией (водное ЛФК – ред.), есть джакузи и установки для массажа спины, – говорит он.С одной стороны огромной водной глади тренируются профессиональные спортсмены, с другой – занимаются дети-инвалиды, пожилые люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, ветераны СВО. Одни учатся толерантности, другие – стремятся к победам. И на над собой в первую очередь.– Мы работаем комплексно. Лечим тело и душу. Выводим ветеранов СВО из тяжелых состояний, объясняем, что несмотря на отсутствие ноги или более тяжелые травмы, жизнь не заканчивается, – уверяет Мельничук.При этом он убежден, что даже при такой комплексной работе нужна преемственность, тогда реабилитация бойцов будет еще более эффективной. Как это, например, сделали в Питере, где врачи сначала выводят такого пациента из острой стадии, а потом отправляют в дневной стационар на долечивание, которое длится три – шесть месяцев.Жизнь как реабилитация– Полгода я не верил, что буду передвигаться на коляске. Ничего не делал. Просто ждал, что встану на ноги. Но в один хороший момент попался инструктор ЛФК, который нашел ко мне подход, не особо стесняясь в выражениях, он поговорил со мной по-мужски. Заставил заниматься. Да, я в коляске, но уровень моей жизни изменился, – делится руководитель отдела социально-бытовой реабилитации Олег Колпаков, который вот уже 20 лет работает в центре.Когда ему было 18, он упал с высоты. Полученные травмы частично обездвижили его тело, но не сломили дух. И его личная история для многих – пример того, как важно принять ситуацию и научиться с ней жить.Он определяет реабилитацию как "программу жизни" – ежедневные действия (одевание, готовка, передвижение) становятся частью восстановления.Вокруг на вертикализаторах, подвесных системах, велотренажерах и специальных ступеньках для отработки навыков ходьбы и на кушетках занимаются пациенты. Занятия ЛФК строятся от текущих возможностей человека. Но главное – это не разрозненные процедуры, а слаженная работа всех специалистов: психологи, ЛФК-инструкторы, арт-терапевты, специалисты по социально-бытовой адаптации "вертятся" вокруг одного человека. Информация о его состоянии и потребностях передается между ними.– Ключевая проблема многих, не только ветеранов СВО – это непринятие своего нового состояния (например, после ампутации). Важно осознать, что с этой ситуацией придется жить, и сопротивление только тратит время и силы, – уверяет Колпаков. И подчеркивает: нет "особой изюминки": подход к ветеранам такой же, как и ко всем остальным пациентам (включая детей и взрослых с ДЦП) – фокус на мультидисциплинарности и индивидуальных потребностях.– А если человек не готов заниматься?..– Тогда мы просим его просто прийти, посмотреть, как это делают другие, попробовать свои силы. Для мотивации "ленивых" важна групповая динамика, "стадный инстинкт" и создание среды, где пациенты видят прогресс других. Главное – преодолеть нежелание выходить из дома и обращаться за помощью. Мы не ставим "приговоров" и не даем ложных надежд. Наша задача – научить человека максимально использовать свои текущие возможности здесь и сейчас, а не гадать о будущем.Также в центре используют различные методы для выявления скрытых психологических проблем. Один из них – арт-терапия. Например, дерево, нарисованное на таких занятиях, может быть символом роста или стойкости, если это дуб. Или ранимости, если это хрупкая березка.– То, какой цвет выбирает человек – тоже очень важно. Если черное с желтым, это состояние, когда ты еще не знаешь, чего хочешь от жизни. Если зеленый, то в жизни происходит какой-то важный выбор", – раскрывает секреты Колпаков, показывая работы пациентов.Одной смены мало для кардинальных изменений, особенно психологических. Но этого достаточно, чтобы "дать вкус жизни", показать динамику и подвигнуть человека работать над собой, верит он.Страшнее терять товарищей, а не ногиС Иваном, бойцом с позывным "Талер", пересекаемся в холле. Он, как и другие участники заезда, торопится на процедуры и в спортзал, но не отказывается пообщаться.– Кураторы фонда "Защитники Отечества" позвонили и спросили: "хочешь поехать?". На выбор три даты. Выбрал. Приехал, отдыхаю. Все нравится: грязелечение, массажи, вихревая ванна, фитотерапия, спортзал, питание. Но особенно атмосфера – выходишь из корпуса, и сразу вид на море, замечательно, – признается он.На фронт он отправился добровольцем в 2022 году. Был оператором ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс – ред.), охотился за воздушными целями. Находился на фронте около четырех месяцев. Получил минно-взрывное ранение под Бахмутом, в районе Андреевки. Потерял ногу. Уже год как ходит на протезе.– Иван, почему стали добровольцем?– Пять лет в ОМОНе проработал. Есть специальная подготовка, умею с оружием управляться. Решил, что с моими навыками мне там, "за лентой", место. Порыв какой-то был, что ли…– Как семья отнеслась к такому порыву?– А я никого не предупреждал. Просто взял и поехал, родителей зачем беспокоить зря? Меньше знают – крепче спят. Конечно, когда перестал выходить на связь, они начали о чем-то догадываться. Тогда один из моих друзей рассказал им, где я, потому что уже в розыск хотели подавать. (Смеется).– Не жалеете о своем решении?– Нет. Все так, как должно быть. Самое ценное, что можно получить на фронте, – это полное переосмысление жизни. У меня кардинально изменился взгляд на многие вещи. Страшно только, когда теряешь товарищей. Страшно видеть это, осознавать, что их больше нет. А ногу потерять – не так уж и страшно.Иван уже оформил статус ветерана СВО, получает второе высшее образование по специальности "Государственное муниципальное управление". Подал заявку на программу "Время героев" – и получил ответ, осталось прослушать курс. Рассматривает возможность остаться в родном Крыму, чтобы "наводить порядок", но не загадывает далеко наперед. И крепко стоит на ногах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санаторииИ для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитацииВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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