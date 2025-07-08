https://crimea.ria.ru/20250708/v-rossii-podderzhat-investproekty-na-prigranichnykh-territoriyakh-1147794246.html

В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях

В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях

В России поддержат инвесторов, планирующих реализовывать проекты на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей в сфере обрабатывающей... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T10:25

2025-07-08T10:25

2025-07-08T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России поддержат инвесторов, планирующих реализовывать проекты на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.В документе уточняется, что, до сих пор такой режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах трех регионов. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения, подчеркнули в правительстве.Ранее сообщалось, что на поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВОКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОАграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки

брянская область

курская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, инвестиции, правительство россии, брянская область, курская область, белгородская область, господдержка, предпринимательство