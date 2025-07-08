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В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях
В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях
В России поддержат инвесторов, планирующих реализовывать проекты на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей в сфере обрабатывающей... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T10:25
2025-07-08T10:25
2025-07-08T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России поддержат инвесторов, планирующих реализовывать проекты на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.В документе уточняется, что, до сих пор такой режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах трех регионов. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения, подчеркнули в правительстве.Ранее сообщалось, что на поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса в Курской области выделили дополнительное финансирование. Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВОКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОАграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
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новости, инвестиции, правительство россии, брянская область, курская область, белгородская область, господдержка, предпринимательство
В России поддержат инвестпроекты на приграничных территориях
Правительство России поддержит инвесторов на приграничных территориях
10:25 08.07.2025 (обновлено: 10:34 08.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В России поддержат инвесторов, планирующих реализовывать проекты на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
"Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны", – сказано в тексте постановления.
В документе уточняется, что, до сих пор такой режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах трех регионов. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий.
Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения, подчеркнули в правительстве.
"Объем инвестиций, являющийся входным порогом для получения преференций, составит 30 миллионов рублей. При этом для малых и средних предприятий такой объем установлен на уровне 3 миллионов рублей, а для проектов в сфере информационных технологий независимо от величины предприятия – на уровне 1 миллиона рублей", – поясняется в тексте постановления.
Ранее сообщалось, что на поддержку пострадавшего от атак ВСУ бизнеса
в Курской области выделили дополнительное финансирование. Из бюджета направят около 165 миллионов компенсации 64 организациям и 351 предпринимателям.
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