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Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:28
2025-07-07T12:28
2025-07-07T12:09
помощь бойцам сво
крым
правительство россии
финансирование
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России."В 2025 году в рамках программы "Агромотиватор" еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов", – сказано в сообщении.Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО "Агромотиватор" действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь бойцам сво, крым, правительство россии, финансирование, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропромышленных проектов ветеранов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.
"В 2025 году в рамках программы "Агромотиватор" еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов", – сказано в сообщении.
Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.
Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.
"Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО "Агромотиватор" действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.
Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.
Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025
) представили крымский опыт
поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.
Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело
", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.
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