https://crimea.ria.ru/20250707/krym-poluchit-pochti-6-mln-na-podderzhku-agroproektov-veteranov-svo-1147767776.html

Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО

Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО

Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T12:28

2025-07-07T12:28

2025-07-07T12:09

помощь бойцам сво

крым

правительство россии

финансирование

агропромышленный комплекс (апк)

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России."В 2025 году в рамках программы "Агромотиватор" еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов", – сказано в сообщении.Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО "Агромотиватор" действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, крым, правительство россии, финансирование, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство