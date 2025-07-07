Рейтинг@Mail.ru
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/krym-poluchit-pochti-6-mln-na-podderzhku-agroproektov-veteranov-svo-1147767776.html
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:28
2025-07-07T12:09
помощь бойцам сво
крым
правительство россии
финансирование
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881412_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b124eaf9c187a5835450a02a4051508.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России."В 2025 году в рамках программы "Агромотиватор" еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов", – сказано в сообщении.Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО "Агромотиватор" действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/06/1119881412_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_395bec1137bcd6e734ac2ca4b525b9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
помощь бойцам сво, крым, правительство россии, финансирование, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство
Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО

Крым получит почти 6 млн на поддержку агропромышленных проектов ветеранов СВО

12:28 07.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаготовка силоса
Заготовка силоса - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Крым и еще 9 регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов (АПК) для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном портале правительства России.
"В 2025 году в рамках программы "Агромотиватор" еще 10 регионов получат средства для выплаты грантов начинающим предпринимателям на реализацию агропроектов", – сказано в сообщении.
Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей.
Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.
"Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве напомнили, что программа грантовой поддержки ветеранов и участников СВО "Агромотиватор" действует с 2025 года. Из федерального бюджета на эти цели уже выделено 200 миллионов рублей, которые были направлены в 19 регионов.
Размер гранта на разведение крупного рогатого скота для производства мясной и молочной продукции составит до семи миллионов рублей, а на ведение агробизнеса по другим направлениям – до пяти миллионов рублей. Отбором грантополучателей займутся региональные комиссии, которые будут оценивать представленные проекты, уточнили в правительстве России.
Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации.
Также с 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
Ветеран СВО Сергей Оныськив разбил на деньги за ранение персиковый сад в крымском селе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря 2024, 18:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
 
Помощь бойцам СВОКрымПравительство РоссииФинансированиеАгропромышленный комплекс (АПК)Сельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
12:10Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
12:08Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
11:47Над Крымом отработала ПВО
11:22В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадали
11:18В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
11:07Путин назначил врио главы Минтранса России
10:40Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП 3:48
10:28Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело
10:12На Керченском полуострове будут работать взрывотехники
10:03В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы
09:55В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат
09:46Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
09:31Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
09:18Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса РФ
08:58"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область
08:33Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит
08:15Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех
07:54Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
07:42Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле
Лента новостейМолния