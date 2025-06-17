https://crimea.ria.ru/20250617/uchastie-v-pmef-primut-20-tysyach-predstaviteley-iz-140-stran-mira--1147292485.html

Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира

Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира

Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Об этом со ссылкой на помощника президента по... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T17:18

2025-06-17T17:18

2025-06-17T17:30

россия

новости

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пмэф

юрий ушаков

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.По его словам, президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях. В своем выступлении на пленарном заседании форума президент даст оценку текущей ситуации в российской экономике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, а также поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике. Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, экономика, пмэф, юрий ушаков, политика