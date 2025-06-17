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Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Об этом со ссылкой на помощника президента по... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T17:18
2025-06-17T17:18
2025-06-17T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.По его словам, президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях. В своем выступлении на пленарном заседании форума президент даст оценку текущей ситуации в российской экономике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, а также поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике. Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, экономика, пмэф, юрий ушаков, политика
Участие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира
Участие в ПМЭФ приму 20 тысяч представителей из 140 стран мира - Ушаков
17:18 17.06.2025 (обновлено: 17:30 17.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщает РИА Новости.
"В этом году форум объединяет на своей площадке многочисленную российскую и международную аудиторию. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира - имеются в виду участники в "живом" и виртуальном форматах", - рассказал Ушаков.
По его словам, президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях. В своем выступлении на пленарном заседании форума президент даст оценку текущей ситуации в российской экономике, охарактеризует состояние и перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров, а также поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике. Кроме того, у главы государства запланирован ряд встреч.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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