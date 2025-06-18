https://crimea.ria.ru/20250618/podelitsya-opytom-i-pocherpnut-novye-praktiki-krymchane-pribyli-na-pmef-1147308972.html

Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ

Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Поделиться опытом и почерпнуть новые практики: крымчане прибыли на ПМЭФ

Делегация из Крыма прибыла в Санкт-Петербург для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила зампредседателя... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T10:48

2025-06-18T10:48

2025-06-18T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Делегация из Крыма прибыла в Санкт-Петербург для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила зампредседателя Совмина – министр финансов республики Ирина Кивико.В рамках форума планируется подписать ряд новых меморандумов с инвесторами. В частности, речь идет о создании молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненских районах, а также гостинично-оздоровительном комплексе, добавила министр.В состав делегации, которую возглавил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, также вошли постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, гендиректор корпорации развития Крыма Ирина Бойко.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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