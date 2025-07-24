https://crimea.ria.ru/20250724/okolo-60-uchastnikov-svo-proshli-otbor-v-programme-geroi-kryma-1148188484.html

Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:31

2025-07-24T12:31

2025-07-24T12:43

герои крыма

крым

новости крыма

общество

новости сво

ветераны сво

участники сво

герои сво

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_561bd92f1a31a9fb41a12bfe0c65a442.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогу заседания общественного совета.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она является важным этапом формирования системы подготовки квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Крыма.Он подчеркнул, что все крымские воины не словом, а делом доказали свою преданность Родине. Они честно выполняли свой долг на передовой, с риском для жизни решали боевые задачи. Многие и сегодня находятся в зоне боевых действий. Это ответственные и самоотверженные люди, которые готовы служить России не только на фронте, но и в тылу.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" заявил, что она создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Глава государства уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои крыма, крым, новости крыма, общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, герои сво, сергей аксенов