Рейтинг@Mail.ru
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/okolo-60-uchastnikov-svo-proshli-otbor-v-programme-geroi-kryma-1148188484.html
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма" - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:31
2025-07-24T12:43
герои крыма
крым
новости крыма
общество
новости сво
ветераны сво
участники сво
герои сво
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_561bd92f1a31a9fb41a12bfe0c65a442.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогу заседания общественного совета.Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она является важным этапом формирования системы подготовки квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Крыма.Он подчеркнул, что все крымские воины не словом, а делом доказали свою преданность Родине. Они честно выполняли свой долг на передовой, с риском для жизни решали боевые задачи. Многие и сегодня находятся в зоне боевых действий. Это ответственные и самоотверженные люди, которые готовы служить России не только на фронте, но и в тылу.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" заявил, что она создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Глава государства уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9edefc42207e5b7cf4810c6c60150d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герои крыма, крым, новости крыма, общество, новости сво, ветераны сво, участники сво, герои сво, сергей аксенов
Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"

Аксенов: 57 бойцов СВО прошли отбор в региональной кадровой программе "Герои Крыма"

12:31 24.07.2025 (обновлено: 12:43 24.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Совета министров республики Крым
Здание Совета министров республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогу заседания общественного совета.
Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она является важным этапом формирования системы подготовки квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Крыма.

"С начала регистрации, запущенной в феврале текущего года, на участие в программе было подано более 900 заявок. Это свидетельствует о ее высокой востребованности. Конкурсный отбор прошли 57 человек", - сообщил Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что все крымские воины не словом, а делом доказали свою преданность Родине. Они честно выполняли свой долг на передовой, с риском для жизни решали боевые задачи. Многие и сегодня находятся в зоне боевых действий. Это ответственные и самоотверженные люди, которые готовы служить России не только на фронте, но и в тылу.
"Наша задача – помочь им раскрыть свой потенциал, дать знания и навыки, необходимые для работы, оказать всю необходимую поддержку в будущем", – добавил глава Республики Крым.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" заявил, что она создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Глава государства уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года
 
Герои КрымаКрымНовости КрымаОбществоНовости СВОВетераны СВОУчастники СВОГерои СВОСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
14:17На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
14:07Над Крымом ПВО сбила два беспилотника
13:36На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
13:25Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО
13:02Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
12:52Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
12:48Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
12:31Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
12:25Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за жары
12:12Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
12:06Первая студенческая семья в Крыму получила миллион на жилье
12:01ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погиб
11:52Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших
11:42В Кремле оценили итоги третьего раунда переговоров с Украиной
11:36В суде есть "связи": севастополец получил пять лет за мошенничество
11:19Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
11:11В Евпатории громко – власти назвали причину
10:48В Херсонской области полицейский может получить пожизненное за госизмену
10:36Бизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мост
Лента новостейМолния