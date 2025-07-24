Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
Аксенов: 57 бойцов СВО прошли отбор в региональной кадровой программе "Герои Крыма"
12:31 24.07.2025 (обновлено: 12:43 24.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Совета министров республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. 57 участников спецоперации прошли конкурсный отбор региональной кадровой программы "Герои Крыма". Комиссия рассмотрела более 900 заявок. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогу заседания общественного совета.
Программа "Герои Крыма" – аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Она является важным этапом формирования системы подготовки квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Крыма.
"С начала регистрации, запущенной в феврале текущего года, на участие в программе было подано более 900 заявок. Это свидетельствует о ее высокой востребованности. Конкурсный отбор прошли 57 человек", - сообщил Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что все крымские воины не словом, а делом доказали свою преданность Родине. Они честно выполняли свой долг на передовой, с риском для жизни решали боевые задачи. Многие и сегодня находятся в зоне боевых действий. Это ответственные и самоотверженные люди, которые готовы служить России не только на фронте, но и в тылу.
"Наша задача – помочь им раскрыть свой потенциал, дать знания и навыки, необходимые для работы, оказать всю необходимую поддержку в будущем", – добавил глава Республики Крым.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев" заявил, что она создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Глава государства уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.
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