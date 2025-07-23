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В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству" - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
В Севастополе Всероссийская акция "Служу Отечеству" стартовала с запуска рейса тематического троллейбуса-лектория по центральным улицам города, передает... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T15:33
2025-07-23T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Всероссийская акция "Служу Отечеству" стартовала с запуска рейса тематического троллейбуса-лектория по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости Крым.Проект вовлекает участников специальной военной операции в просветительскую и наставническую работу, в том числе воспитание молодежи на основе личного примера. В Севастополе, как и по всей России, в рамках акции "Служу Отечеству" проходят лекции, на которых герои СВО делятся с детьми и подростками личными историями боевого опыта, мужества и героизма.Один из таких людей – замкомандира роты по военно-политической работе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты, участник СВО и спецоперации в Сирии, кавалер двух орденов Мужества и обладатель многих медалей, в том числе "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" Михаил Сухенко.Боец отмечает, что в Севастополе старт акции дали в преддверии Дня Военно-морского флота РФ.Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург &gt;&gt; По мнению директора филиала Общества "Знание" Анны Глуховой, для молодежи это уникальная возможность "услышать живую историю наших защитников, которые сейчас стоят на передовой".Кроме того, многие участники СВО, находясь за "ленточкой", хранят письма из тыла, в том числе от детей из разных концов страны, "и для ребят важно услышать о том, что их поддержка нужна", добавила Глухова.По ее словам, в этом году акция "Служу Отечеству" проходит в Севастополе во второй раз. Участие в ней примет около 30 бойцов спецоперации.Помимо ветеранов боевых действий, в акцию вовлечены инструкторы Центра "Воин", члены региональных ассоциаций ветеранов, медики и другие эксперты, а также лекторы общества "Знание".В первый день акции тематический троллейбус-лекторий проследовал по центру города, между площадями Ушакова и Нахимова, после чего участники встречи посетили Матросский бульвар на центральном городском холме.Всероссийскую акцию "Служу Отечеству" запускают Общество "Знание" и Государственный фонд "Защитники Отечества" в рамках трека "Знание. Герои". В этом году она проходит с 23 июля до 22 августа, охватывая знаковые даты: День ВМФ, День Воздушно-десантных войск, День Государственного флага Российской Федерации, а также дни воинской славы. В рамках акции проходят мастер-лекции. Встречи состоятся на разных локациях, в том числе на площадках детских оздоровительных лагерей Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республикеСослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
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севастополь, патриотическое воспитание, герои сво, общество, новости севастополя, российское общество "знание", крым, дети, молодежь
В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"

В Севастополе уникальный рейс троллейбуса-лектория открыл акцию "Служу Отечеству"

15:33 23.07.2025 (обновлено: 17:18 23.07.2025)
 
© Фото: общество "Знание"В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
В Севастополе стартовала акция Служу Отечеству
© Фото: общество "Знание"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Всероссийская акция "Служу Отечеству" стартовала с запуска рейса тематического троллейбуса-лектория по центральным улицам города, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Проект вовлекает участников специальной военной операции в просветительскую и наставническую работу, в том числе воспитание молодежи на основе личного примера. В Севастополе, как и по всей России, в рамках акции "Служу Отечеству" проходят лекции, на которых герои СВО делятся с детьми и подростками личными историями боевого опыта, мужества и героизма.
Один из таких людей – замкомандира роты по военно-политической работе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты, участник СВО и спецоперации в Сирии, кавалер двух орденов Мужества и обладатель многих медалей, в том числе "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" Михаил Сухенко.
Боец отмечает, что в Севастополе старт акции дали в преддверии Дня Военно-морского флота РФ.
"В эти самые дни в историю Военно-морского флота вписываются новые подвиги наших героев. В условиях специальной военной операции моряки-черноморцы защищают нашу страну как на море, так и на суше. И мы обязаны сохранять память о наших героях. Обязаны передавать эти подвиги будущим поколениям", – сказал Сухенко.
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По мнению директора филиала Общества "Знание" Анны Глуховой, для молодежи это уникальная возможность "услышать живую историю наших защитников, которые сейчас стоят на передовой".
"У многих папы или братья защищают сейчас нашу страну, и для них это очень близко. Благодаря им мы, в принципе, и можем проводить какие-то акции и вообще живем", – подчеркнула она.
© Фото: общество "Знание"В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
В Севастополе стартовала акция Служу Отечеству
© Фото: общество "Знание"
В Севастополе стартовала акция "Служу Отечеству"
Кроме того, многие участники СВО, находясь за "ленточкой", хранят письма из тыла, в том числе от детей из разных концов страны, "и для ребят важно услышать о том, что их поддержка нужна", добавила Глухова.
По ее словам, в этом году акция "Служу Отечеству" проходит в Севастополе во второй раз. Участие в ней примет около 30 бойцов спецоперации.
Помимо ветеранов боевых действий, в акцию вовлечены инструкторы Центра "Воин", члены региональных ассоциаций ветеранов, медики и другие эксперты, а также лекторы общества "Знание".
В первый день акции тематический троллейбус-лекторий проследовал по центру города, между площадями Ушакова и Нахимова, после чего участники встречи посетили Матросский бульвар на центральном городском холме.
Всероссийскую акцию "Служу Отечеству" запускают Общество "Знание" и Государственный фонд "Защитники Отечества" в рамках трека "Знание. Герои". В этом году она проходит с 23 июля до 22 августа, охватывая знаковые даты: День ВМФ, День Воздушно-десантных войск, День Государственного флага Российской Федерации, а также дни воинской славы.
В рамках акции проходят мастер-лекции. Встречи состоятся на разных локациях, в том числе на площадках детских оздоровительных лагерей Севастополя.
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