Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
16:41 24.06.2025 (обновлено: 17:42 24.06.2025)
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым.Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку с помощью атмосферной экспозиции. Необычный состав с перрона севастопольского вокзала в северную столицу в 80-ю годовщину Парада Победы провожал и корреспондент РИА Новости Крым.
Экспозиция в вагоне разделена на смысловые отсеки, позволяющие представить особенности устройства подводного корабля и несения службы на подлодках разных лет.
Здесь можно увидеть перископ, гидроакустическое оборудование, познакомиться с азбукой Морзе, таблицей ревунной сигнализации, схемой морских узлов. А также изучить форму моряков и узнать о их традициях, например, об обряде посвящения новоиспеченных подводников, во время которого из плафона пьют забортную воду, и фирменном блюде, которое готовили в честь окончания боевого похода.
Железнодорожная "подлодка" – специальный проект перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", подготовленный в рамках празднования 80-летия Победы. В свое первое путешествие тематический вагон отправился в составе поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург не случайно именно 24 июня – в этот день в 1945-м году состоялся исторический Парад Победы на Красной площади в Москве.
Проект готовили в партнерстве с Музеем Победы и Балаклавским музейным подземным комплексом, стремясь сделать ее максимально познавательной для пассажиров и наполненной историческим смыслом, рассказал начальник управления Обособленное подразделение "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.
"Это первый тематический вагон в поездах "Таврия", наш первый опыт, уникальный проект. И сейчас мы будем собирать отзывы наших пассажиров и думать над масштабированием проекта", – сказал он.
Коридор вагона оформлен в виде галереи, по центру которой вверху расположилась экспозиция "Герои и подводные лодки Великой Отечественной войны". Все изображения дополнены QR-кодами, по которым можно перейти на страницу выставки в бортовой системе поезда и получить более подробную информацию о и героях-подводниках и о разных типах подлодок советского времени.
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
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Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
9 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
1 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
2 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
3 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
4 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
5 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
6 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
7 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
8 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
9 из 9
Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург
© РИА Новости Крым
Использованные для экспозиции архивные снимки предоставили музеи, и все эти фото имеют историческую ценность, рассказала замдиректора Балаклавского подземного музейного комплекса Светлана Миненко.
"Ценность снимков в первую очередь в том, что это исторические кадры. У нас на Черноморском флоте в период Великой Отечественной войны восемь подводников, которые были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, и здесь их фотографии в галерее. Здесь снимки периода войны и настоящей подводной лодки, которая экспонируется у нас в музее – средняя дизель-электрическая подлодка проекта 633 РВ", – рассказала Миненко.
За порядком в вагоне следит не проводник, а "боцман", и вместо остановок у пассажиров ж/д подлодки ждут "швартовки". Туалета тут нет, как и окон, – есть "гальюн" и иллюминаторы.
Добавляют атмосферности паттерны с самыми разными элементами настоящих подводных лодок: оборудование, приборы, таблицы.
"Проводники, которые боцманы, встречают своих пассажиров, рассказывая о том, что капитан корабля – это я. Им интересно, что не просто презентация вагона, а обыгрывается все. И мы очень гордимся, что нашей бригаде выпала честь первыми запустить такой необычный вагон", – отметила начальник поезда Валентина Кандаурова.
Путешествие в таком вагоне сделает поездку для пассажиров не только познавательной, но и захватывающе интересной, уверена и.о. начальника управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая. По ее словам, проект обсуждался с перевозчиком еще в прошлом году и реализован отлично.
"Безумно рады, что у нас получилось его реализовать. Севастополь и Санкт-Петербург связывает богатая история, надеемся, что им понравится. Здесь все для замечательного путешествия", – сказала она.
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