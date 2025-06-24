https://crimea.ria.ru/20250624/unikalnyy-vagon-podlodka-otpravilsya-iz-sevastopolya-v-sankt-peterburg-1147462036.html

Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург

Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-Петербург

Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T16:41

2025-06-24T16:41

2025-06-24T17:42

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым.Из Севастополя в Санкт-Петербург в составе поезда №7/8 впервые отправился уникальный плацкартный вагон, внутренняя обстановка в котором стилизована под подводную лодку с помощью атмосферной экспозиции. Необычный состав с перрона севастопольского вокзала в северную столицу в 80-ю годовщину Парада Победы провожал и корреспондент РИА Новости Крым.Экспозиция в вагоне разделена на смысловые отсеки, позволяющие представить особенности устройства подводного корабля и несения службы на подлодках разных лет.Здесь можно увидеть перископ, гидроакустическое оборудование, познакомиться с азбукой Морзе, таблицей ревунной сигнализации, схемой морских узлов. А также изучить форму моряков и узнать о их традициях, например, об обряде посвящения новоиспеченных подводников, во время которого из плафона пьют забортную воду, и фирменном блюде, которое готовили в честь окончания боевого похода.Железнодорожная "подлодка" – специальный проект перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", подготовленный в рамках празднования 80-летия Победы. В свое первое путешествие тематический вагон отправился в составе поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург не случайно именно 24 июня – в этот день в 1945-м году состоялся исторический Парад Победы на Красной площади в Москве.Проект готовили в партнерстве с Музеем Победы и Балаклавским музейным подземным комплексом, стремясь сделать ее максимально познавательной для пассажиров и наполненной историческим смыслом, рассказал начальник управления Обособленное подразделение "Крым" АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов.Коридор вагона оформлен в виде галереи, по центру которой вверху расположилась экспозиция "Герои и подводные лодки Великой Отечественной войны". Все изображения дополнены QR-кодами, по которым можно перейти на страницу выставки в бортовой системе поезда и получить более подробную информацию о и героях-подводниках и о разных типах подлодок советского времени.Использованные для экспозиции архивные снимки предоставили музеи, и все эти фото имеют историческую ценность, рассказала замдиректора Балаклавского подземного музейного комплекса Светлана Миненко.За порядком в вагоне следит не проводник, а "боцман", и вместо остановок у пассажиров ж/д подлодки ждут "швартовки". Туалета тут нет, как и окон, – есть "гальюн" и иллюминаторы.Добавляют атмосферности паттерны с самыми разными элементами настоящих подводных лодок: оборудование, приборы, таблицы.Путешествие в таком вагоне сделает поездку для пассажиров не только познавательной, но и захватывающе интересной, уверена и.о. начальника управления туризма Севастополя Мария Ветлицкая. По ее словам, проект обсуждался с перевозчиком еще в прошлом году и реализован отлично."Безумно рады, что у нас получилось его реализовать. Севастополь и Санкт-Петербург связывает богатая история, надеемся, что им понравится. Здесь все для замечательного путешествия", – сказала она.Главные новости в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за событиями в наших Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов В поезде в Крым детям показали кино о 100-летии "Артека" Поезда из Москвы в Феодосию будут ходить чаще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, 80 лет победы, гранд сервис экспресс, крым, железные дороги крыма, видео, новости крыма