https://crimea.ria.ru/20250610/soslan-fidarov-moy-geroy-segodnya--eto-paren-iz-zemlyanki-na-svo-1147114142.html

Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"

Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО" - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"

Сегодня каждый, кто защищает интересы Родины на фронте, – достоин того, чтобы стать прототипом художественного произведения. И обычный 20-летний парень из... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T20:55

2025-06-10T20:55

2025-06-10T20:55

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КЕРЧЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сегодня каждый, кто защищает интересы Родины на фронте, – достоин того, чтобы стать прототипом художественного произведения. И обычный 20-летний парень из блиндажа многим сильнее и правдивее любого "американского Рэмбо". Такое мнение в интервью корреспонденту РИА Новости Крым высказал министр культуры Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Северной и Южной Осетии, актер театра и кино Сослан Фидаров на полях фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи.- Много ли бойцов – прототипов для будущих кинокартин?(Сослан Фидаров часто ездит на линию боевого соприкосновения и активно помогает бойцам – ред.)– Девять из десяти. А про десятого если не сказали, то просто забыли. Там столько уникальных людей служит. Сюжеты рождаются сами по себе. Была такая история. Рано утром мы выходим из землянки. А у парней такая традиция – кто первый проснулся, заваривает остальным чай. И вот мы идем на позицию, слышу разговор. Один другого спрашивает: "Ты готовил чай?" Тот: "Да, я". "А почему ты мне только две ложки варенья положил вместо трех? Я тебе всегда три добавляю".Я подхожу: "Тебя реально сейчас до этого?" Он: "Ну да. А что?" Понимаете? Насколько сильный дух у парней, вера в себя и какое-то глубинное спокойствие.- Какое кино сегодня нужно: про войну или мир?– Про жизнь. Про жизнь, которую мы с вами проживаем. Идет спецоперация. На ее фоне разворачивается очень много судеб. Нужно рассказывать про этих людей, про их выводы из разных ситуаций.В частности, наша задача, как старших, рассказывать молодым – почему в стране происходят такие события. Не утаивать от них, не искажать реальность, правду доносить. И кино, как мощнейший рычаг пропаганды, обязательно должно выполнять эту задачу.- Про кого еще сегодня нужно делать кино?- Мы с нашими партнерами, друзьями снимаем фильмы про разных людей. В том числе и про волонтеров. Это тоже отчаянные люди. Они за крохотную помощь какому-нибудь ребенку наизнанку вывернутся, но доставят ему посылку.И таких историй очень много. СВО показала, сколько среди нас героев. Я и не думал, что у нас столько мужественных людей. Каждый, кто сегодня засучив рукава, встал вместе со своей страной – достоин называться героем.- Чего никогда не простит зритель?– Мы в кадре должны жить, а не играть. Есть такое правило. Маленькая неправда рождает большую ложь. Как только я хоть на капельку совру в кадре – зритель переключит канал и не вернется больше никогда. Поэтому мы, как артисты и деятели кино, должны отстаивать интересы нашего зрителя и говорить с ним искренне и честно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ирина Купченко: "Я теперь керчанка""Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииФильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России

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2025

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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