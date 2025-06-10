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Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250610/soslan-fidarov-moy-geroy-segodnya--eto-paren-iz-zemlyanki-na-svo-1147114142.html
Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"
Сегодня каждый, кто защищает интересы Родины на фронте, – достоин того, чтобы стать прототипом художественного произведения. И обычный 20-летний парень из... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T20:55
2025-06-10T20:55
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КЕРЧЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сегодня каждый, кто защищает интересы Родины на фронте, – достоин того, чтобы стать прототипом художественного произведения. И обычный 20-летний парень из блиндажа многим сильнее и правдивее любого "американского Рэмбо". Такое мнение в интервью корреспонденту РИА Новости Крым высказал министр культуры Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Северной и Южной Осетии, актер театра и кино Сослан Фидаров на полях фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи.- Много ли бойцов – прототипов для будущих кинокартин?(Сослан Фидаров часто ездит на линию боевого соприкосновения и активно помогает бойцам – ред.)– Девять из десяти. А про десятого если не сказали, то просто забыли. Там столько уникальных людей служит. Сюжеты рождаются сами по себе. Была такая история. Рано утром мы выходим из землянки. А у парней такая традиция – кто первый проснулся, заваривает остальным чай. И вот мы идем на позицию, слышу разговор. Один другого спрашивает: "Ты готовил чай?" Тот: "Да, я". "А почему ты мне только две ложки варенья положил вместо трех? Я тебе всегда три добавляю".Я подхожу: "Тебя реально сейчас до этого?" Он: "Ну да. А что?" Понимаете? Насколько сильный дух у парней, вера в себя и какое-то глубинное спокойствие.- Какое кино сегодня нужно: про войну или мир?– Про жизнь. Про жизнь, которую мы с вами проживаем. Идет спецоперация. На ее фоне разворачивается очень много судеб. Нужно рассказывать про этих людей, про их выводы из разных ситуаций.В частности, наша задача, как старших, рассказывать молодым – почему в стране происходят такие события. Не утаивать от них, не искажать реальность, правду доносить. И кино, как мощнейший рычаг пропаганды, обязательно должно выполнять эту задачу.- Про кого еще сегодня нужно делать кино?- Мы с нашими партнерами, друзьями снимаем фильмы про разных людей. В том числе и про волонтеров. Это тоже отчаянные люди. Они за крохотную помощь какому-нибудь ребенку наизнанку вывернутся, но доставят ему посылку.И таких историй очень много. СВО показала, сколько среди нас героев. Я и не думал, что у нас столько мужественных людей. Каждый, кто сегодня засучив рукава, встал вместе со своей страной – достоин называться героем.- Чего никогда не простит зритель?– Мы в кадре должны жить, а не играть. Есть такое правило. Маленькая неправда рождает большую ложь. Как только я хоть на капельку совру в кадре – зритель переключит канал и не вернется больше никогда. Поэтому мы, как артисты и деятели кино, должны отстаивать интересы нашего зрителя и говорить с ним искренне и честно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ирина Купченко: "Я теперь керчанка""Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииФильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
крым, интервью, сослан фидаров, общество, герои сво, участники сво, кинематограф, кино, мнения, авторы, культура, патриотическое воспитание
Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО"

Сослан Фидаров рассказал о кино в эпоху спецоперации и прототипах реальных героев

20:55 10.06.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр культуры Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Северной и Южной Осетии, актер театра и кино Сослан Фидаров
Министр культуры Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Северной и Южной Осетии, актер театра и кино Сослан Фидаров
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
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КЕРЧЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Сегодня каждый, кто защищает интересы Родины на фронте, – достоин того, чтобы стать прототипом художественного произведения. И обычный 20-летний парень из блиндажа многим сильнее и правдивее любого "американского Рэмбо". Такое мнение в интервью корреспонденту РИА Новости Крым высказал министр культуры Республики Северная Осетия – Алания, заслуженный артист Северной и Южной Осетии, актер театра и кино Сослан Фидаров на полях фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи.
- Много ли бойцов – прототипов для будущих кинокартин?
(Сослан Фидаров часто ездит на линию боевого соприкосновения и активно помогает бойцам – ред.)
– Девять из десяти. А про десятого если не сказали, то просто забыли. Там столько уникальных людей служит. Сюжеты рождаются сами по себе. Была такая история. Рано утром мы выходим из землянки. А у парней такая традиция – кто первый проснулся, заваривает остальным чай. И вот мы идем на позицию, слышу разговор. Один другого спрашивает: "Ты готовил чай?" Тот: "Да, я". "А почему ты мне только две ложки варенья положил вместо трех? Я тебе всегда три добавляю".
Я подхожу: "Тебя реально сейчас до этого?" Он: "Ну да. А что?" Понимаете? Насколько сильный дух у парней, вера в себя и какое-то глубинное спокойствие.
- Какое кино сегодня нужно: про войну или мир?
– Про жизнь. Про жизнь, которую мы с вами проживаем. Идет спецоперация. На ее фоне разворачивается очень много судеб. Нужно рассказывать про этих людей, про их выводы из разных ситуаций.
В частности, наша задача, как старших, рассказывать молодым – почему в стране происходят такие события. Не утаивать от них, не искажать реальность, правду доносить. И кино, как мощнейший рычаг пропаганды, обязательно должно выполнять эту задачу.
Видел фильм "Рэмбо"? Это фантик по сравнению с нашими парнями на СВО. Этот образ и близко не сравним с теми пацанами, которые сидят в землянках на СВО. Эти ребята, они реальные герои. Они оставили все: быт, удобства, привычную жизнь. В холод, в жару, без воды, еды – они берут и выполняют самую сложную работу, они защищают Родину, дерутся за нее, вгрызаются зубами. Я сам лично это видел. Вот кто для меня сегодня герой.
- Про кого еще сегодня нужно делать кино?
- Мы с нашими партнерами, друзьями снимаем фильмы про разных людей. В том числе и про волонтеров. Это тоже отчаянные люди. Они за крохотную помощь какому-нибудь ребенку наизнанку вывернутся, но доставят ему посылку.
И таких историй очень много. СВО показала, сколько среди нас героев. Я и не думал, что у нас столько мужественных людей. Каждый, кто сегодня засучив рукава, встал вместе со своей страной – достоин называться героем.
- Чего никогда не простит зритель?
– Мы в кадре должны жить, а не играть. Есть такое правило. Маленькая неправда рождает большую ложь. Как только я хоть на капельку совру в кадре – зритель переключит канал и не вернется больше никогда. Поэтому мы, как артисты и деятели кино, должны отстаивать интересы нашего зрителя и говорить с ним искренне и честно.
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