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Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин
Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин
Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T16:19
2025-06-12T16:19
2025-06-12T16:19
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".Президент выразил убеждение в том, что люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству и через это добиваются своего личного успеха, должны постепенно в разных направлениях деятельности занимать определенные позиции и реализовывать свои государственные и личные амбиции.Путин уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Владимир Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, время героев, участники сво, ветераны сво, герои сво, новости, общество
Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин
Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО и с подобными им людьми – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
"Когда мы организовывали эту программу, мне очень хотелось, чтобы он создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны были связаны с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу "Время героев", - сказал глава государства.
Президент выразил убеждение в том, что люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству и через это добиваются своего личного успеха, должны постепенно в разных направлениях деятельности занимать определенные позиции и реализовывать свои государственные и личные амбиции.
Путин уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.
"Это не награда, это не какая-то привилегия – учиться и потом получать какие-то руководящие места. Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству, себя реализовывать и Родине послужить", - добавил российский лидер.
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Владимир Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.
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