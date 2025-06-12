https://crimea.ria.ru/20250612/zavtrashniy-den-rossii-dolzhen-byt-svyazan-s-geroyami-svo--putin-1147165728.html

Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин

Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Завтрашний день России должен быть связан с героями СВО – Путин

Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Об этом РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T16:19

2025-06-12T16:19

2025-06-12T16:19

владимир путин (политик)

россия

время героев

участники сво

ветераны сво

герои сво

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147165607_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_732481ab0b7e4b525713e35f1c76679f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Программа "Время героев" создана для того, чтобы сегодняшний день и будущее России были связаны с такими людьми, как бойцы специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".Президент выразил убеждение в том, что люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству и через это добиваются своего личного успеха, должны постепенно в разных направлениях деятельности занимать определенные позиции и реализовывать свои государственные и личные амбиции.Путин уточнил, что еще до завершения первого потока программы "Время героев" 45 участников получили различные должности.О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" Владимир Путин объявил в 2024 году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Образовательная программа рассчитана на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, время героев, участники сво, ветераны сво, герои сво, новости, общество