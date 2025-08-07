https://crimea.ria.ru/20250807/peredvigatsya-svobodno-v-krymu-boytsu-svo-vruchili-avtomobil-1148561548.html

Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль

Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Константин Мартыненко из Евпатории, который в боях потерял обе ноги, получил новый кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщает пресс-служба госфонда.Ветеран самостоятельно выбрал марку автомобиля, за руль которого хотел сесть. А научиться управлять машиной при помощи рук не составило особого труда, признается он.Руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб отметил, что это уже четвертый автомобиль, подаренный крымским ветеранам. В середине мая сразу три бойца СВО получили машины с ручным управлением и автоматической коробкой передач.Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин, добавляет руководитель.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВОКто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуФонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего

