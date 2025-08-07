Рейтинг@Mail.ru
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль
Ветеран специальной военной операции Константин Мартыненко из Евпатории, который в боях потерял обе ноги, получил новый кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Константин Мартыненко из Евпатории, который в боях потерял обе ноги, получил новый кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщает пресс-служба госфонда.Ветеран самостоятельно выбрал марку автомобиля, за руль которого хотел сесть. А научиться управлять машиной при помощи рук не составило особого труда, признается он.Руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб отметил, что это уже четвертый автомобиль, подаренный крымским ветеранам. В середине мая сразу три бойца СВО получили машины с ручным управлением и автоматической коробкой передач.Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин, добавляет руководитель.29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор Нимченко оценил качество снабжения крымских бойцов СВОКто, если не мы: как работают социальные координаторы в КрымуФонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
Передвигаться свободно: в Крыму бойцу СВО вручили автомобиль

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Ветеран специальной военной операции Константин Мартыненко из Евпатории, который в боях потерял обе ноги, получил новый кроссовер "Москвич" от фонда "Защитники Отечества". Об этом сообщает пресс-служба госфонда.
Ветеран самостоятельно выбрал марку автомобиля, за руль которого хотел сесть. А научиться управлять машиной при помощи рук не составило особого труда, признается он.

"Почему выбрал "Москвич"? Потому что свое, отечественное. Очень надеюсь, что благодаря автомобилю, который позволит мне передвигаться более свободно, смогу найти хорошую работу", - сказал ветеран корреспонденту РИА Новости Крым. И добавил: "Пока, конечно, все больше по реабилитационным центрам мотаюсь, но работать планирую".

Руководитель крымского филиала фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб отметил, что это уже четвертый автомобиль, подаренный крымским ветеранам. В середине мая сразу три бойца СВО получили машины с ручным управлением и автоматической коробкой передач.
"В ближайшее время обучение (безопасному и безаварийному вождению автомобилей на ручном управлении - ред.) пройдет еще один ветеран СВО, будет заказан очередной автомобиль", - отметил Трегуб.
Решение обеспечить транспортными средствами ветеранов СВО, перенесших тяжелые ранения, чтобы социализировать их и помочь вернуться к активной жизни и работе, поддержал президент России Владимир Путин, добавляет руководитель.
29 мая 2024 года в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" были внесены изменения, согласно которым Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" обеспечивает отдельные категории участников СВО автомобилями с ручным управлением.
К таким категориям относятся: ветераны с инвалидностью, передвигающиеся только на кресле-коляске, и ветераны с парной ампутацией, протезирование которых невозможно, или если после протезирования они не могут самостоятельно передвигаться за пределами жилого помещения.
Инициативу фонда включить автомобили с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. Она затронула все регионы страны.
