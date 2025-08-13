https://crimea.ria.ru/20250813/kerchenskiy-poluostrov-atakuyut-meduzy--prognozy-uchenykh-1148676878.html

Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Прибрежную зону Керченского полуострова атаковали полчища медуз. На многих пляжах, особенно ближе к Азовскому морю, у берега их слой достигает метра. В социальных сетях местные жители и отдыхающие делятся фотографиями и комментариями на этот счет. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, какие пути решения предлагают ученые и какой прогноз на бархатный сезон.По мнению специалистов, единственный действенный способ избавиться от медуз на пляжах – это заградительные сетки – боновые барьеры. Однако их широкому распространению мешают несколько причин. И первая – цена."Цена довольно высокая – от 100-150 долларов за метр – это надежные, долговечные и штормоустойчивые модели. Более доступные отечественные разработки, к сожалению, не разрекламированы совсем", – рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии моря Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) Сабрие Зинабадинова.Второе – обслуживание, добавила эксперт. Сетки необходимо очищать от скопившихся в них медуз, что в условиях "нашествия" нужно будет проводить постоянно, а это вопрос выделения дополнительных средств и рабочих мест, рассказала Зинабадинова.Какие виды медуз "атакуют" КрымВ Керченском проливе встречаются два автохтонных (местных) вида медуз – аурелия ушастая (Aurelia aurita) и корнерот (Rhizostoma pulmo). Важно различать их между собой, поскольку действие яда стрекательных клеток у медузы корнерот на человека намного сильнее, и он способен вызвать даже отек Квинке."Особенно стоит избегать ожогов лица, головы, шеи из-за опасности отека верхних дыхательных путей и развития удушья. Стрекательные клетки способны выстреливать ядом даже в мертвых медузах. На пляжах типичная ситуация, когда дети, играя с медузами, на коже ладоней не чувствуя боли, переносят такие клетки при случайных касаниях на лицо, где потом появляются ожоги", – рассказала эксперт.Аурелия и корнерот демонстрируют потрясающую экологическую пластичность – способность переносить широкий диапазон температур и различных показателей солености. Холодная зима и нестерпимый зной летом им не помеха.Она уточнила, что передвижения медуз сильно зависит от течений, которым они не могут противостоять. Типичная картина – скопление медуз в бухтах, заливах. Поэтому и предсказать заранее, где появятся медузы в купальный сезон, невозможно."В какую сторону их течениями и ветром будет нести, там и будут наблюдаться скопления", – рассказала кандидат биологических наук.Норма или нетЭксперт напомнила, что в 1974-1978 годах уже наблюдались подобные явления в Керченском проливе. Тогда соленость тоже поднималась, но в начале 1980-х в результате циклических процессов распреснения Азовского моря и работы механизмов саморегуляции все вернулось в норму.Прогноз на "бархатный сезон"Медузы обладают особым жизненным циклом. Так как Азовское море прогревается сильнее, то в нем сезон полового размножения медуз наступает с июля, в Черном море скопления медуз наблюдаются в августе и первой половине сентября."Пока не снизится температура, будем наблюдать, как они кучкуются для размножения. После размножения особи становятся неактивными и погибают. Остается надеяться, что ветром и течениями их отнесет в море, а не выкинет на берег", – подытожила биолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменитсяНе имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидийВ Черное море может вселиться микроводоросль – убийца мидий

