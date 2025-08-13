https://crimea.ria.ru/20250813/smertelnoe-dtp-na-trasse-m-4-don-stolknulis-3-gruzovika-i-legkovushka-1148680429.html

Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка

Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.Авария произошла накануне в 23.20. По предварительным данным, водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении. По информации компании "Российские автомобильные дороги", из-за ДТП не было движения на 898 км М-4 "Дон" по направлению в Москву. В районе 4 часов утра проезд открыли по одной полосе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушкиЖуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человекаТри человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму

