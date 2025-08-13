Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.Авария произошла накануне в 23.20. По предварительным данным, водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении. По информации компании "Российские автомобильные дороги", из-за ДТП не было движения на 898 км М-4 "Дон" по направлению в Москву. В районе 4 часов утра проезд открыли по одной полосе.
дтп, происшествия, трасса м-4 "дон", ростовская область, госавтоинспекция ростовской области, новости
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка

Массовое ДТП с грузовиками произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

07:42 13.08.2025 (обновлено: 07:58 13.08.2025)
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон"
Смертельное ДТП на трассе М-4 Дон
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Смертельное ДТП с тремя грузовиками и легковушкой произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
Авария произошла накануне в 23.20. По предварительным данным, водитель грузовика Dongfeng с цистерной из-за технической неисправности не справился с управлением и наехал на обочину, где столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. После этого произошло столкновение с автомобилем Toyota, который ехал в том же направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель автомобиля КамАЗ 1975 года рождения, находившийся на обочине проезжей части. Еще один участник ДТП, 1987 года рождения, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - рассказали в ГАИ.
По информации компании "Российские автомобильные дороги", из-за ДТП не было движения на 898 км М-4 "Дон" по направлению в Москву. В районе 4 часов утра проезд открыли по одной полосе.
ДТППроисшествияТрасса М-4 "Дон"Ростовская областьГосавтоинспекция Ростовской областиНовости
 
