Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T12:51
2025-08-10T12:51
2025-08-10T12:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК.На пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике происходит окарауливание. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Пожар ликвидирован, сейчас производится окарауливание, продолжается проливка", - сообщили в пресс-службе.Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Тушение огня осложнялось крайне непростым горным рельефом, в нем принимали участие два вертолета МЧС. К 17:00 субботы огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедникПожар в горах над Ялтой - что известноПожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
12:51 10.08.2025 (обновлено: 12:58 10.08.2025)