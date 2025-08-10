https://crimea.ria.ru/20250810/lesnoy-pozhar-v-yalte---zapovednik-nad-vasilevkoy-polnostyu-potushen-1148622926.html

Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен

Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен

Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T12:51

2025-08-10T12:51

2025-08-10T12:58

новости крыма

крым

пожар

заповедники

заповедники крыма

фгбу "заповедный крым"

происшествия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148612399_0:19:1769:1014_1920x0_80_0_0_3dbc0febd3f2bebd8c61463c8ea2f012.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК.На пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике происходит окарауливание. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Пожар ликвидирован, сейчас производится окарауливание, продолжается проливка", - сообщили в пресс-службе.Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Тушение огня осложнялось крайне непростым горным рельефом, в нем принимали участие два вертолета МЧС. К 17:00 субботы огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедникПожар в горах над Ялтой - что известноПожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС

крым

заповедники

заповедники крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, пожар, заповедники, заповедники крыма, фгбу "заповедный крым", происшествия, видео