Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T12:51
2025-08-10T12:58
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148612399_0:19:1769:1014_1920x0_80_0_0_3dbc0febd3f2bebd8c61463c8ea2f012.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК.На пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике происходит окарауливание. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Пожар ликвидирован, сейчас производится окарауливание, продолжается проливка", - сообщили в пресс-службе.Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Тушение огня осложнялось крайне непростым горным рельефом, в нем принимали участие два вертолета МЧС. К 17:00 субботы огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
новости крыма, крым, пожар, заповедники, заповедники крыма, фгбу "заповедный крым", происшествия, видео
Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен

Лесной пожар в Ялте полностью ликвидирован - МЧС

12:51 10.08.2025 (обновлено: 12:58 10.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье, сообщили в ГУ МЧС России по РК.

"Лесной пожар в микрорайоне Васильевка полностью ликвидирован на площади 2 га", - говорится в сообщении.

На пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике происходит окарауливание. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма".
"Пожар ликвидирован, сейчас производится окарауливание, продолжается проливка", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Тушение огня осложнялось крайне непростым горным рельефом, в нем принимали участие два вертолета МЧС. К 17:00 субботы огонь был локализован на площади два гектара. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
