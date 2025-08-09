https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-gorakh-nad-yaltoy---chto-izvestno-1148603465.html
Пожар в горах над Ялтой - что известно
В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.Как уточнили в ведомстве, сообщение о загорании сухой растительности у поселка Васильевка поступило около восьми утра в субботу.На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники "КРЫМ-СПАС", лесники, отметили в ведомстве.Всего 31 человек и 12 единиц техники, добавили в МЧС. Организован подвоз воды от администрации города. Дальнейшая информация уточняется.
2025
10:17 09.08.2025 (обновлено: 10:27 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о загорании сухой растительности у поселка Васильевка поступило около восьми утра в субботу.
"По прибытии на место, было установлено, что горит лесная подстилка на территории Государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники "КРЫМ-СПАС", лесники, отметили в ведомстве.
Всего 31 человек и 12 единиц техники, добавили в МЧС. Организован подвоз воды от администрации города. Дальнейшая информация уточняется.
