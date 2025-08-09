Рейтинг@Mail.ru
Пожар в горах над Ялтой - что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-gorakh-nad-yaltoy---chto-izvestno-1148603465.html
Пожар в горах над Ялтой - что известно
Пожар в горах над Ялтой - что известно - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в горах над Ялтой - что известно
В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:17
2025-08-09T10:27
пожар
ялта
происшествия
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
новости крыма
крым
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148603354_0:233:545:540_1920x0_80_0_0_0226b7f78fa968f21ffbd10992a960f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.Как уточнили в ведомстве, сообщение о загорании сухой растительности у поселка Васильевка поступило около восьми утра в субботу.На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники "КРЫМ-СПАС", лесники, отметили в ведомстве.Всего 31 человек и 12 единиц техники, добавили в МЧС. Организован подвоз воды от администрации города. Дальнейшая информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
заповедники крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148603354_0:131:545:540_1920x0_80_0_0_22b388b21384c3d72d4412890e44b292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, ялта, происшествия, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, новости крыма, крым, срочные новости крыма
Пожар в горах над Ялтой - что известно

В Крыму горит заповедник - дым виден в горах над Ялтой

10:17 09.08.2025 (обновлено: 10:27 09.08.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейПожар в горах над Ялтой
Пожар в горах над Ялтой
© Кадр видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.
Как уточнили в ведомстве, сообщение о загорании сухой растительности у поселка Васильевка поступило около восьми утра в субботу.
"По прибытии на место, было установлено, что горит лесная подстилка на территории Государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной", - говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники "КРЫМ-СПАС", лесники, отметили в ведомстве.
Всего 31 человек и 12 единиц техники, добавили в МЧС. Организован подвоз воды от администрации города. Дальнейшая информация уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарЯлтаПроисшествияФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаНовости КрымаКрымСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
10:52Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
10:44Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
10:32Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
10:17Пожар в горах над Ялтой - что известно
10:14Взрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человек
10:05Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
09:45Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
09:33В России временно закрыли семь аэропортов
09:12Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
08:46Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота
08:25Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
07:36"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
07:2197 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
07:03Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
07:01Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
02:00Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
Лента новостейМолния