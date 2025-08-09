https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-gorakh-nad-yaltoy---chto-izvestno-1148603465.html

Пожар в горах над Ялтой - что известно

В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T10:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника. Об этом сообщает управление МЧС по Крыму.Как уточнили в ведомстве, сообщение о загорании сухой растительности у поселка Васильевка поступило около восьми утра в субботу.На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники "КРЫМ-СПАС", лесники, отметили в ведомстве.Всего 31 человек и 12 единиц техники, добавили в МЧС. Организован подвоз воды от администрации города. Дальнейшая информация уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

