Пожар в заповеднике над Ялтой: что происходит - ВИДЕО
Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации, сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник.По состоянию на 12.30 работы по ликвидации ландшафтного пожара продолжаются. На очаг пожара вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды, уточнили в МЧС."Администрация Ялты оказывает всю необходимую помощь огнеборцам. Мы на связи и с руководством МЧС, и руководством заповедника. В данный момент работает авиация МЧС – уже осуществили несколько проливов труднодоступной местности", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале.По ее словам, ситуация находится под контролем. Также создан штаб волонтеров, который в случае необходимости по запросу заповедника и МЧС готов оказать любую помощь.Из-за сильного задымления на данный момент трудно установить площадь произошедшего пожара, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. Причиной пожара, с большой долей вероятности, можно назвать антропогенный фактор, отметили в "Заповедном Крыме".В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
Пожар в заповеднике над Ялтой: что происходит - ВИДЕО
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике тушат вертолеты и волонтеры
12:59 09.08.2025 (обновлено: 13:00 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пожар начался утром в воскресенье на территории Ялтинского горно-лесного заповедника в труднодоступной местности выше поселка Васильевка, его тушат с применением авиации, сообщили в пресс-службе “Заповедного Крыма", в ведении которого находится заповедник.
"Возгорание в заповеднике, в районе села Васильевка. Сообщение о пожаре получили в 8 утра. Это труднодоступная местность, изначально туда подъехать на транспорте было невозможно. Разматывали рукав 300 метров вручную. На месте работают сотрудники всех пожарно-химических станций, сотрудники государственной инспекции и сотрудники МЧС. Вызвана авиация МЧС, так как огонь распространяется быстро за счет ветра", - пояснили в пресс-службе.
По состоянию на 12.30 работы по ликвидации ландшафтного пожара продолжаются. На очаг пожара вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 15 тонн воды, уточнили в МЧС.
"Администрация Ялты оказывает всю необходимую помощь огнеборцам. Мы на связи и с руководством МЧС, и руководством заповедника. В данный момент работает авиация МЧС – уже осуществили несколько проливов труднодоступной местности", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в своем ТГ-канале.
По ее словам, ситуация находится под контролем. Также создан штаб волонтеров, который в случае необходимости по запросу заповедника и МЧС готов оказать любую помощь.
Из-за сильного задымления на данный момент трудно установить площадь произошедшего пожара, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. Причиной пожара, с большой долей вероятности, можно назвать антропогенный фактор, отметили в "Заповедном Крыме".
В Крыму с весны установилась очень жаркая засушливая погода. Посещение лесов запрещено или ограничено.
