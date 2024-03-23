Горящий ДнепроГЭС и трагедия в "Крокусе": топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар - РИА Новости Крым. Трагедия в "Крокус Сити Холле". Выборы президента Российской Федерации и их итоги. Атаки киевских боевиков на Белгородскую область. Удары возмездия на Украине. Актер Сергей Жигунов под обстрелами в Севастополе. Уход народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Поезда в Крым через Новороссию.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
Теракт в "Крокусе"
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
Выборы президента России
В России прошли президентские выборы. Голосование проходило три дня – с 15 по 17 марта. Явка в Крыму и Севастополе составила 89,76% и 81,79% соответственно, жители республики отдали 93,6% голосов за действующего президента Владимира Путина, в Севастополе за Путина проголосовали 92,60% избирателей.
В частности в Севастополе голосовал Народный артист России Никита Михалков, который выразил убежденность, что "один голос решит не многое, но присоединится к миллионам".
Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова: итоговая явка составила 77,49%. 76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Путина – 87,28%.
Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм " - всего зафиксировано 12 210 тысяч потенциально вредных воздействий на сайт ЦИК, а также 14 целенаправленных ДОС атак. В ряде регионов (и в том числе в Крыму) зафиксированы инциденты с зеленкой. Однако такие случаи единичны и подчеркивают полную мобилизацию системы, убеждена Памфилова.
Удары возмездия
С 16 по 22 марта Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием в ответ на обстрелы российских территорий, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.
В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. В частности в пятницу ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, при этом рисков прорыва дамбы нет.
Вчера, 13:21Работа ДнепроГЭС остановлена
Обстрелы мирной Белгородчины
На этой неделе ВСУ регулярно продолжали подвергать смертельным атакам мирные населенные пункты Белгородской области. Три человека пострадали, среди них подросток.
В понедельник подконтрольные Киеву террористы атаковали область несколько раз за день. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.
Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.
Девять реактивных снарядов Vampire сбиты в небе над Белгородской областью утром во вторник.
В среду, 20 марта 13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородчиной.
Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя.
В тот же день в Белгородской области закрыли въезд в 7 населенных пунктов.
21 марта в результате очередной атаки ранения получили пять человек. В Белгороде устанавливают защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады.
22 марта ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire.
Жигунов под обстрелами
Актер Сергей Жигунов во время съемок фильма "Три друга, клад и матрос Кошка" в Севастополе, находясь в гостиничном номере, стал свидетелем попытки атаки ВСУ на город, рассказал он журналистам на этой неделе. По его словам, во время съемок фильма, которые проходили в 2023 году, члены съемочной группы неоднократно были свидетелями попыток атак ВСУ. А российские военные стали свидетелями съемок сражений за Севастополь в годы Крымской войны. Военные были частыми гостями в киносъемочном буфете, их угощали кофе и чаем. Особенный интерес у них вызвали сцены боев с англичанами. Под влиянием обстрелов и тревог в Севастополе режиссер и продюсер решили частично изменить сценарий.
Уход Ширвиндта
На этой неделе на 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в возрасте 87 лет. Он заведовал художественной частью в Московском академическом театре сатиры с 2000 года. Всего на посту художественного руководителя он прослужил 20 лет и 7 месяцев. В активе актера и театрального режиссера к этому моменту не только звание Народного артиста РСФСР, присвоенное в 1989 году, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Поезда в Крым
Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года, сообщил на этой неделе первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых. С сентября 2023 года специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.