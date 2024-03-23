https://crimea.ria.ru/20240323/goryaschiy-dneproges-i-tragediya-v-krokuse-top-novostey-nedeli-1135934719.html

Горящий ДнепроГЭС и трагедия в "Крокусе": топ новостей недели

Горящий ДнепроГЭС и трагедия в "Крокусе": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Горящий ДнепроГЭС и трагедия в "Крокусе": топ новостей недели

Трагедия в "Крокус Сити Холле". Выборы президента Российской Федерации и их итоги. Атаки киевских боевиков на Белгородскую область. Удары возмездия на Украине... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T18:18

2024-03-23T18:18

2024-03-23T18:18

топ новостей недели

сергей жигунов

александр ширвиндт

владимир путин (политик)

"крокус сити холл"

выборы

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар - РИА Новости Крым. Трагедия в "Крокус Сити Холле". Выборы президента Российской Федерации и их итоги. Атаки киевских боевиков на Белгородскую область. Удары возмездия на Украине. Актер Сергей Жигунов под обстрелами в Севастополе. Уход народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Поезда в Крым через Новороссию.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Теракт в "Крокусе"Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.Выборы президента РоссииВ России прошли президентские выборы. Голосование проходило три дня – с 15 по 17 марта. Явка в Крыму и Севастополе составила 89,76% и 81,79% соответственно, жители республики отдали 93,6% голосов за действующего президента Владимира Путина, в Севастополе за Путина проголосовали 92,60% избирателей. В частности в Севастополе голосовал Народный артист России Никита Михалков, который выразил убежденность, что "один голос решит не многое, но присоединится к миллионам". Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова: итоговая явка составила 77,49%. 76 277 708 избирателей проголосовали за Владимира Путина – 87,28%. Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм " - всего зафиксировано 12 210 тысяч потенциально вредных воздействий на сайт ЦИК, а также 14 целенаправленных ДОС атак. В ряде регионов (и в том числе в Крыму) зафиксированы инциденты с зеленкой. Однако такие случаи единичны и подчеркивают полную мобилизацию системы, убеждена Памфилова. Удары возмездияС 16 по 22 марта Вооруженные силы РФ нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием в ответ на обстрелы российских территорий, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов. В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников. В частности в пятницу ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Харькове, Днепропетровской, Хмельницкой областях, а также в подконтрольным Киеву Херсоне и Запорожье. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что энергетическая система Украины серьезна пострадала, взрывы прогремели на тепло- и гидроэлектростанциях страны, в том числе на ДнепроГЭС, при этом рисков прорыва дамбы нет. Обстрелы мирной БелгородчиныНа этой неделе ВСУ регулярно продолжали подвергать смертельным атакам мирные населенные пункты Белгородской области. Три человека пострадали, среди них подросток. В понедельник подконтрольные Киеву террористы атаковали область несколько раз за день. В результате атак дронов-камикадзе и обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Также в понедельник при очередном ударе боевиков по белгородскому селу Никольское обрушился жилой дом. Погиб 17-летний молодой человек, его отец и мать, а также бабушка. Спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей.Девять реактивных снарядов Vampire сбиты в небе над Белгородской областью утром во вторник.В среду, 20 марта 13 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородчиной. Грайворонский округ подвергся очередному массированному обстрелу, в том числе с применением РСЗО. Погибли два мирных жителя. В тот же день в Белгородской области закрыли въезд в 7 населенных пунктов. 21 марта в результате очередной атаки ранения получили пять человек. В Белгороде устанавливают защитные модули, чтобы спасти жизни людей при атаках ВСУ. Также новыми бетонными блоками в ближайшее время оснастят школы и детские сады. 22 марта ПВО уничтожили над Белгородом и Белгородским районом 8 реактивных снарядов Vampire. Погибла мирная жительница, затем ранены несколько человек. Жигунов под обстреламиАктер Сергей Жигунов во время съемок фильма "Три друга, клад и матрос Кошка" в Севастополе, находясь в гостиничном номере, стал свидетелем попытки атаки ВСУ на город, рассказал он журналистам на этой неделе. По его словам, во время съемок фильма, которые проходили в 2023 году, члены съемочной группы неоднократно были свидетелями попыток атак ВСУ. А российские военные стали свидетелями съемок сражений за Севастополь в годы Крымской войны. Военные были частыми гостями в киносъемочном буфете, их угощали кофе и чаем. Особенный интерес у них вызвали сцены боев с англичанами. Под влиянием обстрелов и тревог в Севастополе режиссер и продюсер решили частично изменить сценарий. Уход ШирвиндтаНа этой неделе на 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в возрасте 87 лет. Он заведовал художественной частью в Московском академическом театре сатиры с 2000 года. Всего на посту художественного руководителя он прослужил 20 лет и 7 месяцев. В активе актера и театрального режиссера к этому моменту не только звание Народного артиста РСФСР, присвоенное в 1989 году, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Поезда в КрымЖелезнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года, сообщил на этой неделе первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых. С сентября 2023 года специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.

https://crimea.ria.ru/20240321/putin-vybory-pokazali-chto-rossiya--odna-bolshaya-i-druzhnaya-semya-1135893090.html

https://crimea.ria.ru/20240322/rabota-dneproges-ostanovlena-1135925284.html

https://crimea.ria.ru/20240323/deti-poluchili-ognestrelnye-raneniya-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1135951881.html

https://crimea.ria.ru/20240315/chto-shirvindt-govoril-o-prinadlezhnosti-kryma-i-o-toske-po-ukraine-1135723776.html

https://crimea.ria.ru/20240323/polmilliona-za-terakt-odin-iz-napadavshikh-na-krokus-dal-pokazaniya-1135967758.html

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топ новостей недели, сергей жигунов, александр ширвиндт, владимир путин (политик), "крокус сити холл", выборы, общество, россия