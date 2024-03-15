https://crimea.ria.ru/20240315/umer-aleksandr-shirvindt-1135718336.html

Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Умер Александр Ширвиндт

На 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:01

2024-03-15T20:01

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утраты

александр ширвиндт

культура

россия

общество

кино

театр

театр сатиры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА Новости."Скончался Александр Ширвиндт", - сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев.Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в возрасте 87 лет.Он заведовал художественной частью в Московском академическом театре сатиры с 2000 года. Всего на посту художественного руководителя он прослужил 20 лет и 7 месяцев.В активе актера и театрального режиссера к этому моменту не только звание Народного артиста РСФСР, присвоенное в 1989 году, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".Читайте также на РИА Новости Крым:"Чей Крым?": Ширвиндт иронично ответил ГордонуУмер актер Михаил Державин

https://crimea.ria.ru/20240315/aleksandr-shirvindt--biografiya-1135718485.html

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утраты, александр ширвиндт, культура, россия, общество, кино, театр, театр сатиры