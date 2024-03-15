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Умер Александр Ширвиндт - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Умер Александр Ширвиндт
Умер Александр Ширвиндт - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Умер Александр Ширвиндт
На 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:01
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА Новости."Скончался Александр Ширвиндт", - сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев.Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в возрасте 87 лет.Он заведовал художественной частью в Московском академическом театре сатиры с 2000 года. Всего на посту художественного руководителя он прослужил 20 лет и 7 месяцев.В активе актера и театрального режиссера к этому моменту не только звание Народного артиста РСФСР, присвоенное в 1989 году, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".Читайте также на РИА Новости Крым:"Чей Крым?": Ширвиндт иронично ответил ГордонуУмер актер Михаил Державин
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утраты, александр ширвиндт, культура, россия, общество, кино, театр, театр сатиры
Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт

20:01 15.03.2024 (обновлено: 20:33 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. На 90-м году жизни скончался Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Скончался Александр Ширвиндт", - сообщил РИА Новости актер Юрий Васильев.
Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры в возрасте 87 лет.
Он заведовал художественной частью в Московском академическом театре сатиры с 2000 года. Всего на посту художественного руководителя он прослужил 20 лет и 7 месяцев.
В активе актера и театрального режиссера к этому моменту не только звание Народного артиста РСФСР, присвоенное в 1989 году, он также является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
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20:08
Александр Ширвиндт – биография
УтратыАлександр ШирвиндтКультураРоссияОбществоКиноТеатрТеатр сатиры
 
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