https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-popal-pod-obstrel-v-sevastopole-1135904937.html
Сергей Жигунов попал под обстрел в Севастополе
Сергей Жигунов попал под обстрел в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Сергей Жигунов попал под обстрел в Севастополе
Съемочная группа Сергея Жигунова во время съемок фильма "Три друга, клад и матрос Кошка" несколько раз стали свидетелем обстрелов. Сам Жигунов, находясь в... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T18:37
2024-03-21T18:37
2024-03-21T18:37
сергей жигунов
обстрелы всу
севастополь
кино
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110121/77/1101217766_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_cbaa8fee5e1c84f02b64442a2cf51cbb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Съемочная группа Сергея Жигунова во время съемок фильма "Три друга, клад и матрос Кошка" несколько раз стали свидетелем обстрелов. Сам Жигунов, находясь в гостиничном номере, был отброшен взрывной волной во время работы ПВО.Во время съемок фильма, которые проходили в 2023 году, члены съемочной группы неоднократно были свидетелями ракетных обстрелов и работы ПВО. А российские военные стали свидетелями съемок сражений за Севастополь в годы Крымской войны.Военные стали частыми гостями в киносъемочном буфете, их угощали кофе и чаем, говорит Жигунов. Особенный интерес у ребят вызвали сцены боев с англичанами.Под влиянием обстрелов и тревог в Севастополе режиссер и продюсер решили сделать некоторые сцены в фильме жестче, чем планировалось изначально.В 2023 году в Крыму под руководством Жигунова снимали фильм "Три друга, клад и матрос Кошка". 13 сентября ВСУ предприняли комплексный удар по Севастополю десятью крылатыми ракетами и тремя БПЛА. 22сентября был нанесен удар по зданию штаба Черноморского флота. Обломок ракеты упал возле театра им. Луначарского, на время его транспортировки жители прилежащих улиц были эвакуированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме Жигунова"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110121/77/1101217766_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_ad111f703d2da498f8159b2d2185072c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жигунов, обстрелы всу, севастополь, кино, новости, новости крыма
Сергей Жигунов попал под обстрел в Севастополе
Съемочная группа Сергея Жигунова во время съемок в Севастополе попала под обстрел
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Съемочная группа Сергея Жигунова во время съемок фильма "Три друга, клад и матрос Кошка" несколько раз стали свидетелем обстрелов. Сам Жигунов, находясь в гостиничном номере, был отброшен взрывной волной во время работы ПВО.
"Это было в гостинице. Я вышел на балкон, у меня над головой сбили крылатую ракету, и меня закинуло обратно в номер. На грохот вышел, не понимая, что происходит. Такой мягкий был толчок, я на пятках проехался назад и ткнулся спиной в кровать", - рассказал он журналистам.
Во время съемок фильма, которые проходили в 2023 году, члены съемочной группы неоднократно были свидетелями ракетных обстрелов и работы ПВО. А российские военные стали свидетелями съемок сражений за Севастополь в годы Крымской войны.
Военные стали частыми гостями в киносъемочном буфете, их угощали кофе и чаем, говорит Жигунов. Особенный интерес у ребят вызвали сцены боев с англичанами.
Под влиянием обстрелов и тревог в Севастополе режиссер и продюсер решили сделать некоторые сцены в фильме жестче, чем планировалось изначально.
"Потому что настрой поменялся. Там же у нас и английская королева появляется, и как-то мы ее чуть-чуть саркастически сделали, поменяли интонацию. Я вам хочу сказать, что когда ты попадаешь в такую историю, то у тебя очень четко проясняется позиция", - заявил Сергей Жигунов.
В 2023 году в Крыму под руководством Жигунова снимали фильм
"Три друга, клад и матрос Кошка". 13 сентября ВСУ предприняли комплексный удар по Севастополю десятью крылатыми ракетами
и тремя БПЛА. 22сентября был нанесен удар по зданию штаба Черноморского флота
. Обломок ракеты упал возле театра им. Луначарского
, на время его транспортировки жители прилежащих улиц были эвакуированы.
Читайте также на РИА Новости Крым: