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Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, кроме того киевский режим совершил попытки атаковать территорию Крыма. Все... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T16:08
2023-09-22T16:20
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крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, кроме того киевский режим совершил попытки атаковать территорию Крыма. Все известные к этому часу факты об атаках на полуостров - в материале РИА Новости Крым.Удар по СевастополюВ пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Возле театра Луначарского упал осколок.Жителей и гостей города при обнаружении подобных элементов просят не подходить и звонить в службу 112, также не выкладывать никаких видео и фото с места происшествия и не выезжать в центр города. Сейчас на месте работают оперативные службы. Про данным Минобороны, при атаке на штаб один военнослужащий пропал без вести. Как сообщают власти города, в результате удара гражданская инфраструктура и жилые дома не пострадали, подомовой обход продолжается, месте развернут оперативный штаб. Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги. Однако к этому часу ракетная угроза снята. Ракетная атака на КрымТакже в пятницу Минобороны РФ сообщило о том, в ночь на 22 сентября силы ПВО сбили украинские беспилотники у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже российские военные уничтожили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника. О сбитых крылатых ракетах ВСУ заявил также глава Крыма Сергей Аксенов. Его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеМассированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html
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Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу

Что происходит в Крыму и Севастополе после атаки ВСУ

16:08 22.09.2023 (обновлено: 16:20 22.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, кроме того киевский режим совершил попытки атаковать территорию Крыма. Все известные к этому часу факты об атаках на полуостров - в материале РИА Новости Крым.

Удар по Севастополю

В пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Возле театра Луначарского упал осколок.
Жителей и гостей города при обнаружении подобных элементов просят не подходить и звонить в службу 112, также не выкладывать никаких видео и фото с места происшествия и не выезжать в центр города.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Про данным Минобороны, при атаке на штаб один военнослужащий пропал без вести.
Как сообщают власти города, в результате удара гражданская инфраструктура и жилые дома не пострадали, подомовой обход продолжается, месте развернут оперативный штаб.
Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги.
Однако к этому часу ракетная угроза снята.

Ракетная атака на Крым

Также в пятницу Минобороны РФ сообщило о том, в ночь на 22 сентября силы ПВО сбили украинские беспилотники у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Позже российские военные уничтожили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника.
О сбитых крылатых ракетах ВСУ заявил также глава Крыма Сергей Аксенов.
Его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС.
Вид на город Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
14:24
Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
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Массированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связь
ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
14:41
Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
 
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Заголовок открываемого материала
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
16:37ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
16:08Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
15:08На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
14:52Один военный погиб при ракетной атаке на штаб ЧФ в Севастополе
14:41Что происходит в Севастополе после удара по штабу флота
14:25Над Крымом сбиты крылатые ракеты
14:24Ракетный удар по Бахчисараю - что известно к этому часу
14:17В Севастополе отбой ракетной и авиационной опасности
14:13Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
14:01Крымский мост открыт
13:41Развожаев призвал не выезжать в центр Севастополя из-за ракетной угрозы
13:22Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
13:16Еще 106 ударов: ВСУ усилили обстрелы херсонского левобережья
13:04Рейд Севастопольской бухты снова закрыт
12:52Крымский мост снова закрыт
12:46В лагере миротворцев РФ в Карабахе остаются более 1300 мирных жителей
12:21В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
12:01В Севастополе с полудня начали стрелять – что происходит
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