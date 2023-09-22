https://crimea.ria.ru/20230922/ataka-vsu-na-sevastopol-i-krym---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131603888.html

Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу

Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу

ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, кроме того киевский режим совершил попытки атаковать территорию Крыма. Все... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T16:08

2023-09-22T16:08

2023-09-22T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, кроме того киевский режим совершил попытки атаковать территорию Крыма. Все известные к этому часу факты об атаках на полуостров - в материале РИА Новости Крым.Удар по СевастополюВ пятницу днем ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Возле театра Луначарского упал осколок.Жителей и гостей города при обнаружении подобных элементов просят не подходить и звонить в службу 112, также не выкладывать никаких видео и фото с места происшествия и не выезжать в центр города. Сейчас на месте работают оперативные службы. Про данным Минобороны, при атаке на штаб один военнослужащий пропал без вести. Как сообщают власти города, в результате удара гражданская инфраструктура и жилые дома не пострадали, подомовой обход продолжается, месте развернут оперативный штаб. Власти Севастополя из-за сохранения ракетной угрозы опубликовали алгоритм действий на случай воздушной тревоги. Однако к этому часу ракетная угроза снята. Ракетная атака на КрымТакже в пятницу Минобороны РФ сообщило о том, в ночь на 22 сентября силы ПВО сбили украинские беспилотники у берегов Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже российские военные уничтожили над Крымом украинскую управляемую крылатую ракету и два беспилотника. О сбитых крылатых ракетах ВСУ заявил также глава Крыма Сергей Аксенов. Его советник Олег Крючков добавил, что одна из ракет сбита возле Бахчисарая. На месте зафиксировано возгорание травы, его ликвидируют силами МЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеМассированная атака на Крым и Зеленский в США: в чем связьПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230922/raketnyy-udar-po-bakhchisarayu---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1131600409.html

https://crimea.ria.ru/20230922/chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-udara-po-shtabu-flota-1131601181.html

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