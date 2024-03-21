https://crimea.ria.ru/20240321/zelenka-na-vyborakh-v-krymu-glava-tsik-rf-prokommentirovala-intsidenty-1135890693.html
Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты
Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты
Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм видимые и... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T12:13
2024-03-21T12:13
2024-03-21T12:41
выборы президента россии
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм видимые и невидимые", потому единичные случаи в регионах, в частности ЧП с зеленкой, лишь доказали эффективность организации процесса. Об этом заявила 21 марта глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания по итогам проведения выборов президента РФ.По мнению Памфиловой, задействованные в организации выборов люди – а их по всей Росии было более миллиона – "работали, не жалея сил", и критика в их адрес неуместна.Эти единицы, эти несколько казусов, наоборот, подчеркивают полную мобилизацию системы, ее оперативность, и что практически с опережением были отбиты "все масштабные атаки разных форм видимые и невидимые". Именно это помогло провести кампанию нормально, считает Памфилова.По всей России на выборах президента был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней, добавила Памфилова. 12 210 тысяч потенциально вредных воздействий на сайт ЦИК, а также 14 целенаправленных ДОС атак.Говоря об организации выборов президента в 2024 году, она отметила их максимальную открытость, прозрачность, широчайшую доступность и удобство голосования. А также постоянную динамичную обратную связь между всеми участниками избирательного процесса, в том числе своевременную реакцию на обращения и попытки дискредитации выборов, благодаря чему удалось предотвратить разного рода ЧП на местах.Она высказала сожаление по поводу того, что без эксцессов в самих комиссиях, которые формировались на принципах самоконтроля, тоже не обошлось. Но подчеркнула, что они были совершенно незначительны."В семье не без урода. Девять наших коллег, к сожалению, за неблаговидные поступки по решению суда были отстранены от работы – из почти миллиона наших коллег, и это тоже показатель качества избирательной системы", – сказала Памфилова.Глава ЦИК России подчеркнула, что прошедшая избирательная кампания стала больше чем выборами президента РФ, и отметила особую активность россиян как показатель высокой гражданской ответственности.Отдельно она поблагодарила все политические партии России, представители которых проявили мудрость и "невероятную ответственность", показав, что и оппозиция в РФ – за развитие России."Это очень важно. Уверена, что и избиратели этих политических сил тоже это оценили", – заключила глава ЦИК.Инциденты с зеленкой в ходе выборов президента России имели место на двух избирательных участках в Крыму. В первый день голосования в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), до этого алогичный инцидент произошел в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК
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центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, элла памфилова, новости, крым, новости крыма
Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты
Единичные ЧП с зеленкой на выборах в РФ не повлияли на эффективность работы избиркомов
12:13 21.03.2024 (обновлено: 12:41 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм видимые и невидимые", потому единичные случаи в регионах, в частности ЧП с зеленкой, лишь доказали эффективность организации процесса. Об этом заявила 21 марта глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания по итогам проведения выборов президента РФ.
По мнению Памфиловой, задействованные в организации выборов люди – а их по всей Росии было более миллиона – "работали, не жалея сил", и критика в их адрес неуместна.
"Кто-то причитает в телеграм-каналах: "ЦИК недоработал – пропустил этих несчастных с зеленкой". Коллеги, если бы все, кто это пишет, представляли себе тот масштаб, с чем пришлось столкнуться избирательной системе России на этот раз в этой токсичной ситуации, насколько эффективно мы сработали, потому что прогнозировали на опережение, на предупреждение, сколько мы отбили всего", – сказала Памфилова.
Эти единицы, эти несколько казусов, наоборот, подчеркивают полную мобилизацию системы, ее оперативность, и что практически с опережением были отбиты "все масштабные атаки разных форм видимые и невидимые". Именно это помогло провести кампанию нормально, считает Памфилова.
По всей России на выборах президента был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней, добавила Памфилова. 12 210 тысяч потенциально вредных воздействий на сайт ЦИК, а также 14 целенаправленных ДОС атак.
Говоря об организации выборов президента в 2024 году, она отметила их максимальную открытость, прозрачность, широчайшую доступность и удобство голосования. А также постоянную динамичную обратную связь между всеми участниками избирательного процесса, в том числе своевременную реакцию на обращения и попытки дискредитации выборов, благодаря чему удалось предотвратить разного рода ЧП на местах.
"Я просто восхищаюсь и преклоняюсь перед нашими коллегами, что им пришлось выдержать за это время. А комиссии на 80% – это женщины", – отметила Памфилова.
Она высказала сожаление по поводу того, что без эксцессов в самих комиссиях, которые формировались на принципах самоконтроля, тоже не обошлось. Но подчеркнула, что они были совершенно незначительны.
"В семье не без урода. Девять наших коллег, к сожалению, за неблаговидные поступки по решению суда были отстранены от работы – из почти миллиона наших коллег, и это тоже показатель качества избирательной системы", – сказала Памфилова.
Глава ЦИК России подчеркнула, что прошедшая избирательная кампания стала больше чем выборами президента РФ, и отметила особую активность россиян как показатель высокой гражданской ответственности.
"Это огромное политическое событие, результаты которого во многом повлияют не только на наше внутрироссийское настоящее и будущее, но и на многие процессы, которые проходят в мире. Именно поэтому настолько мы все были мобилизованы, консолидированы", – сказала Памфилова.
Отдельно она поблагодарила все политические партии России, представители которых проявили мудрость и "невероятную ответственность", показав, что и оппозиция в РФ – за развитие России.
"Это очень важно. Уверена, что и избиратели этих политических сил тоже это оценили", – заключила глава ЦИК.
Инциденты с зеленкой в ходе выборов президента России имели место
на двух избирательных участках в Крыму.
В первый день голосования в Ялте
женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), до этого алогичный инцидент произошел
в Симферополе.
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