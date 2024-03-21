https://crimea.ria.ru/20240321/zelenka-na-vyborakh-v-krymu-glava-tsik-rf-prokommentirovala-intsidenty-1135890693.html

Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты

Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Зеленка на выборах в Крыму: глава ЦИК РФ прокомментировала инциденты

Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм видимые и... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T12:13

2024-03-21T12:13

2024-03-21T12:41

выборы президента россии

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Избирательной системе в России на выборах президента РФ довелось работать в невероятно токсичной атмосфере, отбивая "масштабные атаки разных форм видимые и невидимые", потому единичные случаи в регионах, в частности ЧП с зеленкой, лишь доказали эффективность организации процесса. Об этом заявила 21 марта глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания по итогам проведения выборов президента РФ.По мнению Памфиловой, задействованные в организации выборов люди – а их по всей Росии было более миллиона – "работали, не жалея сил", и критика в их адрес неуместна.Эти единицы, эти несколько казусов, наоборот, подчеркивают полную мобилизацию системы, ее оперативность, и что практически с опережением были отбиты "все масштабные атаки разных форм видимые и невидимые". Именно это помогло провести кампанию нормально, считает Памфилова.По всей России на выборах президента был зафиксирован 41 случай порчи бюллетеней, добавила Памфилова. 12 210 тысяч потенциально вредных воздействий на сайт ЦИК, а также 14 целенаправленных ДОС атак.Говоря об организации выборов президента в 2024 году, она отметила их максимальную открытость, прозрачность, широчайшую доступность и удобство голосования. А также постоянную динамичную обратную связь между всеми участниками избирательного процесса, в том числе своевременную реакцию на обращения и попытки дискредитации выборов, благодаря чему удалось предотвратить разного рода ЧП на местах.Она высказала сожаление по поводу того, что без эксцессов в самих комиссиях, которые формировались на принципах самоконтроля, тоже не обошлось. Но подчеркнула, что они были совершенно незначительны."В семье не без урода. Девять наших коллег, к сожалению, за неблаговидные поступки по решению суда были отстранены от работы – из почти миллиона наших коллег, и это тоже показатель качества избирательной системы", – сказала Памфилова.Глава ЦИК России подчеркнула, что прошедшая избирательная кампания стала больше чем выборами президента РФ, и отметила особую активность россиян как показатель высокой гражданской ответственности.Отдельно она поблагодарила все политические партии России, представители которых проявили мудрость и "невероятную ответственность", показав, что и оппозиция в РФ – за развитие России."Это очень важно. Уверена, что и избиратели этих политических сил тоже это оценили", – заключила глава ЦИК.Инциденты с зеленкой в ходе выборов президента России имели место на двух избирательных участках в Крыму. В первый день голосования в Ялте женщина залила зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), до этого алогичный инцидент произошел в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49% – ЦИК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, элла памфилова, новости, крым, новости крыма