https://crimea.ria.ru/20230610/terakt-na-kakhovskoy-ges-i-kontrnastuplenie-vsu-top-novostey-nedeli-1129307139.html

Теракт на Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ: топ новостей недели

Теракт на Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Теракт на Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ: топ новостей недели

Теракт ВСУ на Каховской ГЭС и его последствия для Херсонщины и Крыма. Безуспешные попытки украинского контрнаступления. Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T17:39

2023-06-10T17:39

2023-06-10T17:39

крым

сво

херсонская область

обстрелы белгородской области

разрушение каховской гэс

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воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня - РИА Новости Крым. Теракт ВСУ на Каховской ГЭС и его последствия для Херсонщины и Крыма. Безуспешные попытки украинского контрнаступления. Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Обстрелы украинскими боевиками детского лагеря и пункта временного размещения людей на Арабатской стрелке. Падение беспилотников в Воронеже и Белгороде. Атаки и на Крым и Севастополь.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Теракт на Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг десяти метров. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, где живут более 22 тысяч человек. Проводится эвакуация жителей. По информации местных властей, погибли 8 человек, госпитализированы - более 60-ти. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.В Кремле подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, назвали преднамеренной диверсией Киева, заявив, что одной из целей подрыва ГЭС являлась попытка лишить Крым воды. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. Последствия теракта на ГЭС для КрымаУгрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала, заявил глава республики Сергей Аксенов. Специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале, запасов воды на полуострове достаточно.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об отсутствии угроз для водоснабжения города. По его словам, Севастополь снабжает водой собственное водохранилище, запасы которого на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения. О том, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой заявил также вице премьер Крыма Марат Хуснуллин. По его данным, запасов воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней. При этом фермеры-рисоводы лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала, им компенсируют все понесенные затраты. По всем остальным культурам программа мелиорации будет работать. Орошение запланировано на площади 60 тысяч гектаров.Контрнаступление ВСУ6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. За первые три дня наступательных действий с 4 по 6 июня противник понес огромные потери, не добился успеха, однако попытки продолжились. 9 июня о начале украинского контрнаступления с использованием стратегических резервов заявил президент России Владимир Путин. Он констатировал, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, а потери противника превышают "классический" показатель. Сейчас наибольшая активность ВСУ отмечается на Запорожском фронте. 10 июня в Минобороны РФ сообщили, что армия России пресекла очередную попытку боевиков наступать на этом направлении и в районе Артемовска в ДНР. Подрыв аммиакопроводаВечером 5 июня украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области, есть пострадавшие среди мирного населения. По информации Минобороны, через поврежденные участки трубопровода стравливали остатков аммиака с украинской территории. Российские военные в атаке не пострадали.Обстрел детского лагеря и пункта ПВР9 июня украинские боевики ударили тремя английскими ракетами Storm Shadow по пионерскому лагерю "Днепряны" в Херсонской области. Одна ракета была сбита ПВО, две другие попали в гражданский объект. По информации местных властей, ракеты летели на Бердянск, но были специально перенацелены. В результате один человек погиб и один ранен. Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар - на этот раз по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. Люди получили ожоги и отравление угарным газом. Восемь пострадавших отправили в Крым, среди раненых дети. Падение беспилотников в Воронеже и Белгороде9 июня в Воронеже в результате падения беспилотника на жилую многоэтажку по улице Белинского были ранены три человека. В городе ввели режим ЧС. Следком России возбудил по этому факту уголовное дело о теракте. Беспилотные атаки продолжались на этой неделе и на другие регионы РФ, в том числе противник продолжает наносить удары по мирным населенным пунктам приграничной Белгородской области. 9 июня в Белгороде на офисное здание упал БПЛА. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся.Атаки ВСУ на КрымНа этой неделе ВСУ продолжили попытки атаковать Крым с помощью беспилотников и ракет. Так, в ночь на воскресенье боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью девяти беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Вечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. 10 июня глава Крыма Аксенов сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

https://crimea.ria.ru/20230609/katastrofy-ne-budet-ekolog-o-posledstviyakh-chp-na-kakhovskoy-ges-1129273604.html

https://crimea.ria.ru/20230603/chto-budet-s-ukrainoy-esli-vsu-ne-poydut-v-kontrnastuplenie--ekspert-1129156871.html

https://crimea.ria.ru/20230610/v-krym-posle-udara-vsu-po-punktu-razmescheniya-vezut-2-detey-i-6-vzroslykh-1129305173.html

https://crimea.ria.ru/20230610/nad-krymom-sbity-dve-ballisticheskie-rakety-grom-2-1129297158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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