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ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:36
2023-06-09T16:36
2023-06-09T16:42
storm shadow
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Уточняется, что одна ракета была сбита ПВО, однако две другие все же попали в гражданский объект. "Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил руководитель.Ранее сообщалось,что за сутки под обстрел ВСУ в Херсонской области попали 11 населенных пунктовЧитайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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storm shadow, владимир сальдо, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
Сальдо: ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области
16:36 09.06.2023 (обновлено: 16:42 09.06.2023)