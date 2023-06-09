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ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.06.2023
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине
Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:36
2023-06-09T16:42
storm shadow
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Уточняется, что одна ракета была сбита ПВО, однако две другие все же попали в гражданский объект. "Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил руководитель.Ранее сообщалось,что за сутки под обстрел ВСУ в Херсонской области попали 11 населенных пунктовЧитайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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storm shadow, владимир сальдо, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине

Сальдо: ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области

16:36 09.06.2023 (обновлено: 16:42 09.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Преступный киевский режим обстрелял пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что одна ракета была сбита ПВО, однако две другие все же попали в гражданский объект.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил руководитель.
Ранее сообщалось,что за сутки под обстрел ВСУ в Херсонской области попали 11 населенных пунктов
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Storm ShadowВладимир СальдоХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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