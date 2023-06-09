https://crimea.ria.ru/20230609/vsu-obstrelyali-tremya-raketami-pionerskiy-lager-na-khersonschine-1129291050.html

ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине

ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине - РИА Новости Крым, 09.06.2023

ВСУ обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь на Херсонщине

Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:36

2023-06-09T16:36

2023-06-09T16:42

storm shadow

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли тремя ракетами пионерский лагерь в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Уточняется, что одна ракета была сбита ПВО, однако две другие все же попали в гражданский объект. "Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - отметил руководитель.Ранее сообщалось,что за сутки под обстрел ВСУ в Херсонской области попали 11 населенных пунктовЧитайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиСело в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

storm shadow, владимир сальдо, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости