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Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.01.2024
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Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
ВСУ сбили российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Российский частный самолет потерпел крушение в Афганистане. В сенате США... РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T19:34
2024-01-28T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ сбили российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Российский частный самолет потерпел крушение в Афганистане. В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву. В Турции одобрили ратификацию членства Швеции в НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о Крыме на заседании СБ ООН. Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области. Серия землетрясений сотрясала разные регионы в течение целой недели.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Удар по Ил-76Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились пленные военнослужащие ВСУ. Все, кто находился в самолете, погибли. В этот же день в Минобороны России заявили, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. При этом Киев знал о перевозке этим бортом украинских пленных. Следком России возбудил уголовное дело о теракте. К пятнице следствие установило точку пуска ракеты, подтвердив предыдущее заявление МО - пуск осуществлялся из харьковского села Липцы. Российская сторона считает теракт против Ил-76 осознанной акцией Киева, которая демонстрирует недоговороспособность украинских властей. В МИД России также заявили о возможной причастности к инциденту США и Германии. В генеральном штабе ВСУ в связи с ситуацией заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению российских средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении". Крушение самолета в Афганистане20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа. Позже стало известно, что двое россиян, находившихся на борту, погибли. Двоим пассажирам и двоим членам экипажа удалось выжить. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в Росавиации.Среди приоритетных версий трагедии рассматривается отказ двигателей. Как рассказал выживший пилот Аркадий Грачев, причиной падения самолета стали "технические проблемы", однако экипаж сумел посадить воздушное судно на пике горы. Особый режим на границе КрымаОсобый режим пересечения границы между Крымом с Херсонской областью введен на этой неделе указом главы Крыма Сергея Аксенова. Местами пересечения определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты "Армянск" и "Джанкой". Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ. Нарушение особого режима влечет наказание от штрафа до административного ареста. Землю трясет от Китая до Краснодара22 января землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане. 23 числа землетрясение магнитудой 7,1 принесло разрушения на северо-западе Китая, пострадали шесть человек. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Жители Алма-Аты на этой неделе также ощутили толчки, после за медицинской помощью обратились 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести. Вечером 24 января землетрясение повторилось в китайской провинции Синьцзян. Через час их ощутили в Киргизии, сила составила 4,3. Неспокойно было и на Кубани, где магнитуда толчков составила 4. Они ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. 26 января на границе Киргизии и Китая снова трясло, на этот раз магнитуда составила 5,6. Турецкое решение по ШвецииНациональное собрание Турции на этой неделе одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение утвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что после одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Замороженные российские активыЗаконопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине в среду поддержан на голосовании комитета по международным отношениям сената США. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената. Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.Указ Зеленского о землях РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий "по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала указ безумным и смехотворным. По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, указ об "исторических землях" нужен Киеву для ухода от печальной реальности. Заявления Лаврова по КрымуКиев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН в понедельник. Однако, несмотря на жесточайшую цензуру, правда о том, как живут в Крыму и на других освобожденных территориях, пробивается, и большинство жителей Украины начинают понимать, кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией.
https://crimea.ria.ru/20240126/putin-rakety-v-il-76-byli-zapuscheny-s-podkontrolnykh-kievu-territoriy-1134483589.html
https://crimea.ria.ru/20240126/prikhodilos-zhech-shnurki-pilot-o-spasenii-posle-katastrofy-v-afganistane-1134469783.html
https://crimea.ria.ru/20240128/diversantov-v-krymu-zhdut-smert-ili-tyurma--aksenov-1134511604.html
https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html
https://crimea.ria.ru/20240123/zelenskiy-otchitalsya-o-vzyatii-kryma-v-svoem-ukaze-1134406645.html
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топ новостей недели, новости, россия, крым, украина, в мире, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, граница, сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, землетрясение, турция
Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

19:34 28.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКрымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ сбили российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Российский частный самолет потерпел крушение в Афганистане. В сенате США проголосовали за передачу замороженных активов России Киеву. В Турции одобрили ратификацию членства Швеции в НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о Крыме на заседании СБ ООН. Аксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области. Серия землетрясений сотрясала разные регионы в течение целой недели.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Удар по Ил-76

Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. ЧП произошло в среду около 11:00. На борту упавшего самолета находились пленные военнослужащие ВСУ. Все, кто находился в самолете, погибли. В этот же день в Минобороны России заявили, что самолет был сбит вооруженными силами Украины из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. При этом Киев знал о перевозке этим бортом украинских пленных. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
К пятнице следствие установило точку пуска ракеты, подтвердив предыдущее заявление МО - пуск осуществлялся из харьковского села Липцы. Российская сторона считает теракт против Ил-76 осознанной акцией Киева, которая демонстрирует недоговороспособность украинских властей. В МИД России также заявили о возможной причастности к инциденту США и Германии. В генеральном штабе ВСУ в связи с ситуацией заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению российских средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
Место крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Фото из соцсетей
26 января, 19:08
Путин: ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий

Крушение самолета в Афганистане

20 января в Афганистане исчез с радаров диспетчерских служб частный самолет Falcon, который выполнял чартерный санитарный рейс из аэропорта Гая (Индия) в Москву. Первоначальным местом вылета был таиландский аэропорт Утапао, на борту находились два пассажира и четверо членов экипажа.
Позже стало известно, что двое россиян, находившихся на борту, погибли. Двоим пассажирам и двоим членам экипажа удалось выжить. СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, который зарегистрирован в Росавиации.
Среди приоритетных версий трагедии рассматривается отказ двигателей. Как рассказал выживший пилот Аркадий Грачев, причиной падения самолета стали "технические проблемы", однако экипаж сумел посадить воздушное судно на пике горы.
Пилот Аркадий Грачев, который выжил в крушении самолета в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 08:26
Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане

Особый режим на границе Крыма

Особый режим пересечения границы между Крымом с Херсонской областью введен на этой неделе указом главы Крыма Сергея Аксенова. Местами пересечения определены автомобильные пункты пропуска "Армянск", "Перекоп", "Джанкой", железнодорожные пункты "Армянск" и "Джанкой". Пересечение границы вне указанных пунктов пропуска запрещено. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ. Нарушение особого режима влечет наказание от штрафа до административного ареста.
Потери ВСУ
09:15
Диверсантов в Крыму ждут смерть или тюрьма – Аксенов

Землю трясет от Китая до Краснодара

22 января землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане. 23 числа землетрясение магнитудой 7,1 принесло разрушения на северо-западе Китая, пострадали шесть человек. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока.
Жители Алма-Аты на этой неделе также ощутили толчки, после за медицинской помощью обратились 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести. Вечером 24 января землетрясение повторилось в китайской провинции Синьцзян. Через час их ощутили в Киргизии, сила составила 4,3.
Неспокойно было и на Кубани, где магнитуда толчков составила 4. Они ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
26 января на границе Киргизии и Китая снова трясло, на этот раз магнитуда составила 5,6.
Вода затопила магазины и склады в поселке Сахарная головка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
20 января, 20:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах

Турецкое решение по Швеции

Национальное собрание Турции на этой неделе одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Это решение утвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, Турция упускает исторический шанс выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока. Зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что после одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть.
Замороженные российские активыЗаконопроект о передаче замороженных российских активов для помощи Украине в среду поддержан на голосовании комитета по международным отношениям сената США. Теперь документ должен быть одобрен полным составов Сената. Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.

Указ Зеленского о землях России

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий "по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ", в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала указ безумным и смехотворным. По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, указ об "исторических землях" нужен Киеву для ухода от печальной реальности.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 января, 20:16Радио "Спутник в Крыму"
Зеленский отчитался о "взятии" Крыма в своем указе

Заявления Лаврова по Крыму

Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН в понедельник. Однако, несмотря на жесточайшую цензуру, правда о том, как живут в Крыму и на других освобожденных территориях, пробивается, и большинство жителей Украины начинают понимать, кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией.
 
Топ новостей неделиНовостиРоссияКрымУкраинаВ миреБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновГраницаСергей ЛавровВладимир Зеленский (президент Украины)Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиЗемлетрясениеТурция
 
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Заголовок открываемого материала
19:34Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
19:28Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
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14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
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