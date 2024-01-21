https://crimea.ria.ru/20240121/rossiyskiy-passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-v-afganistane-1134356596.html

Российский пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане

Российский пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Российский пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над Афганистаном... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T10:58

2024-01-21T10:58

2024-01-21T11:12

авиакатастрофа

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Самолет Falcon 10, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над Афганистаном. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Федерального агентства воздушного транспорта России.По предварительным данным, на борту самолета находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). При этом первоначальным местом вылета самолета был таиландский аэропорт Утапао.Самолет Falcon 10 с регистрационным номером RA-09011 и серийным номером 128 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Владельцем самолета является ООО "Атлетик Групп" и частное лицо.В Росавиации добавили, что находятся на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Паджвак, пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Иркутской области разбился Ан-12: что известноВ районе Индонезии разбился пассажирский BoeingДва человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ

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авиакатастрофа, афганистан, росавиация, россия, происшествия, новости