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Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ
Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ
Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье пассажирского самолета АTR 72, выжили и находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T13:03
2023-01-15T13:03
непал
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье пассажирского самолета АTR 72, выжили и находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местные власти.Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом Покхары. Самолет следовал в их Покхары в Катманду. На борту воздушного судна находились четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России. В посольстве РФ в Непале сообщили, что выясняют их судьбу.Ранее индийский телеканал News18 со ссылкой на местные власти сообщил, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.
https://crimea.ria.ru/20230115/vse-nakhodivshiesya-na-bortu-upavshego-v-nepale-samoleta-pogibli--smi-1126403221.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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непал, в мире, происшествия, новости
Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ

AFP: два гражданина Непала выжили в авиакатастрофе, их состояние крайне тяжелое

13:03 15.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два гражданина Непала, находившиеся на борту разбившегося в воскресенье пассажирского самолета АTR 72, выжили и находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местные власти.
"Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в воскресенье между старым и новым аэропортом Покхары. Самолет следовал в их Покхары в Катманду. На борту воздушного судна находились четверо членов экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России. В посольстве РФ в Непале сообщили, что выясняют их судьбу.
Ранее индийский телеканал News18 со ссылкой на местные власти сообщил, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли.
Авиакатастрофа в Непале
10:54
Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
НепалВ миреПроисшествияНовости
 
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