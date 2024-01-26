https://crimea.ria.ru/20240126/otkrytaya-pretenziya-na-territoriyu-rossii-zakharova-ob-ukaze-zelenskogo-1134486688.html

Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского

Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным и смехотворным указ президента Украины Владимира Зеленского о так называемых "исторически... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T21:04

2024-01-26T21:04

2024-01-26T21:04

мария захарова

мнения

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным и смехотворным указ президента Украины Владимира Зеленского о так называемых "исторически населенных украинцами землях".По словам Захаровой, эти претензии Киева "смехотворно и безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих в этих регионах украинцах"."Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной, когда читаешь то, что подписывает Зеленский", – добавила она.Официальный представитель МИД РФ добавила, что если бы киевскому режиму дали волю дотянуться до украинцев, которые проживают в этих российских регионах, их бы немедленно мобилизовали в ВСУ.Зеленский 22 января подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, президент Украины Владимир Зеленский и его команда таким образом решили "уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему указ о землях России станет черной меткой для ЗеленскогоКоролевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, владимир зеленский (президент украины)