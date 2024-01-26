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Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского
Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным и смехотворным указ президента Украины Владимира Зеленского о так называемых "исторически... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T21:04
2024-01-26T21:04
мария захарова
мнения
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владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным и смехотворным указ президента Украины Владимира Зеленского о так называемых "исторически населенных украинцами землях".По словам Захаровой, эти претензии Киева "смехотворно и безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих в этих регионах украинцах"."Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной, когда читаешь то, что подписывает Зеленский", – добавила она.Официальный представитель МИД РФ добавила, что если бы киевскому режиму дали волю дотянуться до украинцев, которые проживают в этих российских регионах, их бы немедленно мобилизовали в ВСУ.Зеленский 22 января подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, президент Украины Владимир Зеленский и его команда таким образом решили "уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему указ о землях России станет черной меткой для ЗеленскогоКоролевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского
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Новости
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, владимир зеленский (президент украины)
Открытая претензия на территорию России: Захарова об указе Зеленского

Захарова назвала безумными и смехотворными претензии Зеленского на российские территории

21:04 26.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным и смехотворным указ президента Украины Владимира Зеленского о так называемых "исторически населенных украинцами землях".

"Его (указ – ред.) называли и скандальным, и провокационным, а по-моему, он просто безумный. Киевский режим, похоже, окончательно впавший в историческое сумасшествие, по сути открыто заявил о своих претензиях на значительную часть Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России", – сказала дипломат на брифинге в пятницу.

По словам Захаровой, эти претензии Киева "смехотворно и безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих в этих регионах украинцах".
"Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной, когда читаешь то, что подписывает Зеленский", – добавила она.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что если бы киевскому режиму дали волю дотянуться до украинцев, которые проживают в этих российских регионах, их бы немедленно мобилизовали в ВСУ.
Зеленский 22 января подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России.
По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, президент Украины Владимир Зеленский и его команда таким образом решили "уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое".
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Мария ЗахароваМненияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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