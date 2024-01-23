https://crimea.ria.ru/20240123/pochemu-ukaz-o-zemlyakh-rossii-stanet-chernoy-metkoy-dlya-zelenskogo-1134395204.html

Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского

Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Почему указ о землях России станет черной меткой для Зеленского

Указ Владимира Зеленского об "украинских" землях в границах России – черная метка, символизирующая скорый конец киевского режима: такое уже было в истории... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T12:40

2024-01-23T12:40

2024-01-23T12:40

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей никифоров

украина

владимир зеленский (президент украины)

россия

история

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Указ Владимира Зеленского об "украинских" землях в границах России – черная метка, символизирующая скорый конец киевского режима: такое уже было в истории Украины 100 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил историк и политолог Андрей Никифоров.По его словам, само по себе то, что Зеленский подписал подобный указ, не удивляет: русофобия – его "вотчина", в которую западные кураторы как раз охотно допускают киевскую марионетку."Есть кнопки, к которым его не допускают, но где-то же он должен резвиться. Он профессиональный шоумен и понимает, что необходимо все время эфир заполнять, чтобы паузы не возникали. А о чем ему говорить? Тема "грошей" уже не очень выигрышная, потому что "грошей нема". Остается брать территориями. А где их, собственно, брать?" – прокомментировал "новую карту Украины" от Зеленского Никифоров.В то же время сама по себе карта "гипер-Украины" и претензии украинских националистов и русофобов на территории в составе России – тема, которая появилась более 100 лет назад, заметил историк."Был такой географ, знатный русофоб, один из основоположников украинского национализма, один из тех, кто "придумал" украинцев, Степан Рудницкий. Он на основании определенных статистических данных, записывая в украинцы всех подряд, все субэтнические группы, которые ему под руку попадались, начертил эту огромную карту", – рассказал Никифоров.Однако история уже доказывала, что публикация подобного бреда – черная метка для киевской власти, заметил эксперт.Накануне Зеленский подписал указ, направленный "на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", которой якобы угрожает опасность. В документе дается поручение кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на якобы исторически населенных ими землях: Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современного Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей России. По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, президент Украины Владимир Зеленский и его команда таким образом решили "уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое".Директория Украинской Народной Республики – высший орган государственной власти новосозданной УНР, образованный в декабре 1918 года. В начале 1919 года ее возглавил главнокомандующий войск Симон Петлюра, установив военную диктатуру, но вскоре он потерял поддержку народа из-за неграмотной политики, прежде всего аграрной. В результате основная часть земли оказалась в руках иностранных помещиков. Сначала Директория утратила власть над Левобережной Украиной, а в феврале 1919-го под натиском Красной Армии бежала из Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Королевство кривых зеркал: что означает новый указ Зеленского В Совфеде назвали срок окончания президентства Зеленского

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мнения, андрей никифоров, украина, владимир зеленский (президент украины), россия, история, политика