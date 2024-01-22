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Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ
Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ
высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T22:17
2024-01-22T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Указ об "исторически населенных украинцами территориях РФ" нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, чтобы уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.В частности, напомнил политик, претензии на "исторически населенные украинцами территории" принадлежат украинскому географу, картографу и откровенному националисту и русофобу Степану Рудницкому. А первая версия "более чем тысячелетней истории украинского государства" создана по прямому заданию австро-венгерских властей фальсификатором и приспособленцем, историком и идеологом украинства Михаилом Грушевским – автором "История Украины-Руси".По словам Константинова, "странно, что в указе не говорится о древних украх, шумерах и римлянах, отсутствуют претензии на египетские пирамиды, Колизей и всю акваторию Чёрного моря, которое, как известно, выкопали именно древние украинцы".Зеленский 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По его мнению, таковыми являются территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. По словам Зеленского, данный документ призван "вернуть правду о прошлом ради украинского будущего".В связи с этим президент Украины поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Указ также содержит требования "обеспечения совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения на Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы КиеваКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
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мнения, владимир зеленский (президент украины), владимир константинов, украина, политика, крым, новости крыма
Уйти от реальности: в Крыму назвали цель указа Зеленского о землях РФ

Указ об "исторических землях" нужен Киеву для ухода от печальной реальности – Константинов

22:17 22.01.2024 (обновлено: 22:23 22.01.2024)
 
Здание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Указ об "исторически населенных украинцами территориях РФ" нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, чтобы уйти от печальной действительности и нырнуть в изувеченное больными фантазиями прошлое. Такое мнение РИА Новости Крым высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"В содержательном плане рассматривать этот бред нет смысла... Для нас этот указ имеет значение как симптом. Чтобы уйти от печальной действительности, при абсолютном отсутствии исторической перспективы Зеленскому и его команде нацистов не остается ничего иного, кроме как нырнуть в прошлое. Но уже по традиции — не в реальное прошлое, которое у нас с подконтрольным Зеленскому населением бывшей Украины общее, а в изувеченное больными фантазиями нескольких поколений украинских нацистов", - сказал председатель Госсовета республики.
В частности, напомнил политик, претензии на "исторически населенные украинцами территории" принадлежат украинскому географу, картографу и откровенному националисту и русофобу Степану Рудницкому. А первая версия "более чем тысячелетней истории украинского государства" создана по прямому заданию австро-венгерских властей фальсификатором и приспособленцем, историком и идеологом украинства Михаилом Грушевским – автором "История Украины-Руси".
По словам Константинова, "странно, что в указе не говорится о древних украх, шумерах и римлянах, отсутствуют претензии на египетские пирамиды, Колизей и всю акваторию Чёрного моря, которое, как известно, выкопали именно древние украинцы".
"Весь этот столетней давности хлам многократно обновлялся и углублялся — до тех же шумеров или этрусков. И сейчас — преломился в воспаленном мозгу Зеленского. Уверен, ненадолго, поскольку очень скоро там поселится более прагматичная мысль: "треба драпать". Возможно, уже поселилась", - заключил спикер крымского парламента.
Зеленский 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По его мнению, таковыми являются территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. По словам Зеленского, данный документ призван "вернуть правду о прошлом ради украинского будущего".
В связи с этим президент Украины поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Указ также содержит требования "обеспечения совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения на Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды".
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