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Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме
Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме
Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T19:21
2024-01-22T19:21
2024-01-22T19:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН в понедельник.Именно поэтому на Украине и на Западе любыми способами пытаются скрыть эту правду, убежден Лавров."Она для них крайне опасна, поскольку показывает, как могут и должны жить россияне и украинцы в условиях, когда Западу не позволяют вмешиваться в отношения двух братских народов и по старой колонизаторской методичке натравливать их друг на друга. И именно так, как положено братьям и добрым соседям они и будут жить после реализации целей СВО, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам", - напомнил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по УкраинеВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров
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сергей лавров, оон, крым, украина, новые регионы россии, россия, политика, новости
Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме
Киев и Запад скрывают от мира правду о жизни крымчан - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН в понедельник.
"Большинство жителей Украины начинают понимать, кто их подлинный враг, кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и меняя нашу общую историю. Изменение в сознании украинцев отчетливо видны, например, в соцсетях. Несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о том, как живут в Крыму и на других освобожденных территориях. Русские, украинцы и другие национальности живут там в мире и согласии, новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру... Контраст настолько виден, что отрицать бесполезно", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Именно поэтому на Украине и на Западе любыми способами пытаются скрыть эту правду, убежден Лавров.
"Она для них крайне опасна, поскольку показывает, как могут и должны жить россияне и украинцы в условиях, когда Западу не позволяют вмешиваться в отношения двух братских народов и по старой колонизаторской методичке натравливать их друг на друга. И именно так, как положено братьям и добрым соседям они и будут жить после реализации целей СВО, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам", - напомнил министр.
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