https://crimea.ria.ru/20240122/chego-boyatsya-kiev-i-zapad---lavrov-nazval-pravdu-o-kryme-1134384169.html

Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме

Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Чего боятся Киев и Запад - Лавров назвал правду о Крыме

Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T19:21

2024-01-22T19:21

2024-01-22T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Киев и коллективный Запад любыми способами пытаются скрыть правду о реальной ситуации в Крыму и на освобожденных территориях, поскольку это развеяло бы все мифы о "страшной России". Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН в понедельник.Именно поэтому на Украине и на Западе любыми способами пытаются скрыть эту правду, убежден Лавров."Она для них крайне опасна, поскольку показывает, как могут и должны жить россияне и украинцы в условиях, когда Западу не позволяют вмешиваться в отношения двух братских народов и по старой колонизаторской методичке натравливать их друг на друга. И именно так, как положено братьям и добрым соседям они и будут жить после реализации целей СВО, будь то военным или мирным путем. Напомню, что мы никогда не отказывались от последнего и всегда сохраняли готовность к переговорам", - напомнил министр.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже случилось": Лавров сделал неутешительный прогноз по УкраинеВыборы на Украине не повлияют на достижение Россией целей СВО – ЛавровКаждого из преступников украинского режима настигнет возмездие - Лавров

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2024

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сергей лавров, оон, крым, украина, новые регионы россии, россия, политика, новости