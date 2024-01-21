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Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
Двоим пассажирам и двоим членам экипажа упавшего в субботу в Афганистане Falcon 10 удалось выжить. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T17:50
2024-01-21T17:50
2024-01-21T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Двоим пассажирам и двоим членам экипажа упавшего в субботу в Афганистане Falcon 10 удалось выжить. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.Из шести находившихся на его борту человек, предварительно, четверо живы. У них констатированы различные травмы. Судьба еще двоих уточняется, добавили в ведомстве.Самолет Falcon 10, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над Афганистаном вечером 20 января. На борту самолета находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). При этом первоначальным местом вылета самолета был таиландский аэропорт Утапао.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту крушения самолета в Афганистане СК завел уголовное делоВ Иркутской области разбился Ан-12В районе Индонезии разбился пассажирский Boeing
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в мире, афганистан, россия, происшествия, росавиация, авиакатастрофа, новости
Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден
Стала известна судьба пассажиров и экипажа пропавшего в Афганистане Falcon 10
17:50 21.01.2024 (обновлено: 18:05 21.01.2024)