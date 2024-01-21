https://crimea.ria.ru/20240121/vyzhili-chetvero-chto-proizoshlo-s-lyudmi-na-upavshem-v-afganistane-samolete-1134364250.html

Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден

Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Выжили четверо: упавший в Афганистане российский самолет найден

Двоим пассажирам и двоим членам экипажа упавшего в субботу в Афганистане Falcon 10 удалось выжить. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T17:50

2024-01-21T17:50

2024-01-21T18:05

в мире

афганистан

россия

происшествия

росавиация

авиакатастрофа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_c4acd7d204c4f786edf2df36e44e248d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Двоим пассажирам и двоим членам экипажа упавшего в субботу в Афганистане Falcon 10 удалось выжить. Об этом со ссылкой на информацию от российского посольства в Афганистане сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.Из шести находившихся на его борту человек, предварительно, четверо живы. У них констатированы различные травмы. Судьба еще двоих уточняется, добавили в ведомстве.Самолет Falcon 10, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над Афганистаном вечером 20 января. На борту самолета находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа и два пассажира. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). При этом первоначальным местом вылета самолета был таиландский аэропорт Утапао.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту крушения самолета в Афганистане СК завел уголовное делоВ Иркутской области разбился Ан-12В районе Индонезии разбился пассажирский Boeing

https://crimea.ria.ru/20230115/dva-cheloveka-vyzhili-v-katastrofe-samoleta-v-nepale--smi-1126404435.html

афганистан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, происшествия, росавиация, авиакатастрофа, новости