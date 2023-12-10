https://crimea.ria.ru/20231210/strelba-v-bryanske-i-ataka-na-krym-top-novostey-nedeli-1133409763.html

Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели

Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели

Массированная атака беспилотников ВСУ на полуостров и новые угрозы Крымскому мосту с Запада. Стрельба в школе Брянска. Убийство экс-нардепа Рады Ильи Кивы... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T18:10

2023-12-10T18:10

2023-12-10T18:10

топ новостей недели

брянск

стрельба в школе брянска

крымский мост

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

тихон шевкунов

илья кива

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников ВСУ на полуостров и новые угрозы Крымскому мосту с Запада. Стрельба в школе Брянска. Убийство экс-нардепа Рады Ильи Кивы. Ущерб и отставки после урагана в Крыму. Очередной строительный скандал на пляже в Крымском поселке Орджоникидзе. Пожар на газопроводе в Керчи. Происшествие с медведем в "Тайгане". Микоплазменная пневмония в России. Презентация новой книги Митрополита Тихона.Обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшую неделю.Атака дронов на полуостров и новые угрозу Крымскому мостуСилы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, еще 13 перехвачены над акваторией Азовского моря.На фоне попыток атаковать мирный регион на Западе продолжают звучать агрессивные заявления. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом. По мнению исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе, кандидата политических наук Сергея Горбачева, угрозы западников в отношении Крымского моста нельзя игнорировать, потому что Киев не оставит попыток атаковать объект. Изменить ситуацию позволит полная победа российских войск.Презентация книги Митрополита Тихона7 декабря в Симферополе состоялась презентация книги митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Гибель империи. Российский урок", посвященной трагическим событиям февраля 1917 года и свержению монархии в России. Новую книгу о трагедии падения Российской империи митрополит писал не менее десяти лет. Читать книгу автор рекомендовал тем, кто захочет познакомиться со своей страной и увидеть генезис революции. Также Тихон рассказал о планах написать книгу о Сталине и святителе Луке Крымском.Стрельба в школе в Брянске7 декабря ученица 8 класса устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. Выстрелы были произведены из помпового ружья. В результате двое детей погибли, одна из них – стрелявшая девочка. Еще пятеро получили ранения. По данным Минздрава РФ, двоих раненых детей, находящихся в тяжелом состоянии, эвакуировали в Москву. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно. После ЧП следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура Брянской области. Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении дирекции гимназии из-за отсутствия металлодетектора. Директор и сотрудница ЧОП арестованы, замдиректора гимназии под домашним арестом. Заключен под стражу на два месяца отец стрелявшей девочки.Убийство Ильи КивыНа этой неделе в подмосковной деревне Супонево совершено убийство экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. 6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный выстрелил в него несколько раз. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте. По факту убийства возбуждено уголовное дело. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Ущерб и отставки в Крыму после ураганаНа этой неделе в Крыму продолжали устранять последствия урагана, который пронесся над полуостровом 26 и 27 ноября. Глава республики Сергей Аксенов потребовал укорить работу комиссий по определению ущерба гражданам: руководители муниципалитетов, где еще не приступили к подсчету, будут уволены, заявил он. За несвоевременное устранение последствий урагана и плохо налаженную связь с абонентами на этой неделе уже уволен первый заместитель директора "Крымэнерго". Аналогичное решение принято по начальникам РЭС Черноморского и Сакского районов Крыма. Полностью подсчитать размер нанесенного стихией ущерба планируется к 15 декабря. Восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда.Пожар на газоводе в КерчиКрупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления в Керчи, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет. К середине дня ремонт газопровода завершили, "Крымгазсети" приступили к работам по подключению абонентов. Гибель бухты ПроватоВ феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, произошло обрушение берега. Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили тяжелую технику на побережье живописной бухты Провато – арендатор пляжа решил возвести опорную стену у склона сползающего холма. Однако что-то пошло не так, в итоге склон все же рухнул, а после мощного урагана в Крыму ситуация и вовсе стала критичной и, по мнению экологов, вызовет новые оползни, которые могут привести к заиливанию и гибели всей бухты – так курортный поселок может лишиться всех пляжей. Происшествие в "Тайгане"Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. О происшествии стало известно 5 декабря. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности. По словам владельца сафари-парка Олега Зубкова, пострадавшая не имеет претензий к сафари-парку, поскольку сама нарушила правила.Микоплазменная пневмония: обстановка в КрымуВ Крыму фиксируются случаи заболевания микоплазменной инфекцией, но вспышек нет, сообщила на этой неделе руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Рост заболеваемости атипичной легочной инфекцией был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что некоторый рост может быть связан с периодическими подъемами в многолетней динамике.

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брянск

крымский мост

керчь

феодосия

орджоникидзе

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