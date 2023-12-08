https://crimea.ria.ru/20231208/18-tysyach-chelovek-v-kerchi-ostayutsya-bez-gaza--krymgazseti-1133386186.html
18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"
18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети" - РИА Новости Крым, 08.12.2023
18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"
После аварии на газопроводе в Керчи без газа остались 18 тысяч потребителей, уточнили в ГУП РК "Крымгазсети". Отключены от газоснабжения три котельные. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:44
пожар
святослав брусаков
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. После аварии на газопроводе в Керчи без газа остались 18 тысяч потребителей, уточнили в ГУП РК "Крымгазсети". Отключены от газоснабжения три котельные.Сообщение от МЧС Керчи о возгорании на газопроводе поступило в аварийно-диспетчерскую службу в 2 часа 15 минут 8 декабря. Возгорание произошло при невыясненных обстоятельствах, добавили на предприятии.Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Абонентов, оставшихся без газа, просят перекрыть краны.Как уточнил глава администрации города Святослав Брусаков, восстановительные работы закончат в течение двух-трех часов - погода позволяет.Он добавил, что на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ЧП."Пока комментарии давать рано. Газопроводу много лет, версия с техническим состоянием тоже рассматривается. Ситуация под контролем", - сказал Брусаков.Ранее сообщалось, что в результате возгорания на газопроводе в Керчи от газа отключено около 30 тысяч человек. На данный момент открытое горение ликвидировано, идут восстановительные работы. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.
https://crimea.ria.ru/20231208/na-meste-chp-v-kerchi-rabotayut-spetssluzhby---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133385205.html
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пожар, святослав брусаков, крымгазсети, газ, происшествия, керчь, новости крыма, крым
18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"
В Крыму после аварии на газопроводе отключенными остаются 18 тысяч человек и три котельные
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. После аварии на газопроводе в Керчи без газа остались 18 тысяч потребителей, уточнили в ГУП РК "Крымгазсети". Отключены от газоснабжения три котельные.
"С целью локализации и ликвидации аварийной ситуации аварийно-диспетчерской службой Керченского управления "Крымгазсети" газоснабжение было ограничено. Без газа остаются 18 тысяч потребителей в Керчи, селах Бондаренково и Глазовка, из них 14 тысяч квартир в многоквартирных жилых домах, четыре тысячи домовладений, пять коммунально–бытовых объектов, три котельные", - информирует Telegram-канал снабжающего предприятия.
Сообщение от МЧС Керчи о возгорании на газопроводе поступило в аварийно-диспетчерскую службу в 2 часа 15 минут 8 декабря. Возгорание произошло при невыясненных обстоятельствах, добавили на предприятии.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Абонентов, оставшихся без газа, просят перекрыть краны.
Как уточнил глава администрации города Святослав Брусаков, восстановительные работы закончат в течение двух-трех часов - погода позволяет.
"Планово начнем подключение. В первую очередь это "Восточная" котельная, которая отапливает школы, сады, МКД, и параллельно будем заниматься частным сектором. Основную часть планируем выполнить за сутки. Сады имеют альтернативное отопление, в школах, учитывая, что на улице +7, температура позволяет проводить занятия, но если будет прохладно, сократим уроки", - сказал мэр в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он добавил, что на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ЧП.
"Пока комментарии давать рано. Газопроводу много лет, версия с техническим состоянием тоже рассматривается. Ситуация под контролем", - сказал Брусаков.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания на газопроводе в Керчи
от газа отключено около 30 тысяч человек. На данный момент открытое горение ликвидировано, идут восстановительные работы. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа
, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.