https://crimea.ria.ru/20231208/18-tysyach-chelovek-v-kerchi-ostayutsya-bez-gaza--krymgazseti-1133386186.html

18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"

18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети" - РИА Новости Крым, 08.12.2023

18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"

После аварии на газопроводе в Керчи без газа остались 18 тысяч потребителей, уточнили в ГУП РК "Крымгазсети". Отключены от газоснабжения три котельные. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

пожар

святослав брусаков

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. После аварии на газопроводе в Керчи без газа остались 18 тысяч потребителей, уточнили в ГУП РК "Крымгазсети". Отключены от газоснабжения три котельные.Сообщение от МЧС Керчи о возгорании на газопроводе поступило в аварийно-диспетчерскую службу в 2 часа 15 минут 8 декабря. Возгорание произошло при невыясненных обстоятельствах, добавили на предприятии.Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Абонентов, оставшихся без газа, просят перекрыть краны.Как уточнил глава администрации города Святослав Брусаков, восстановительные работы закончат в течение двух-трех часов - погода позволяет.Он добавил, что на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства ЧП."Пока комментарии давать рано. Газопроводу много лет, версия с техническим состоянием тоже рассматривается. Ситуация под контролем", - сказал Брусаков.Ранее сообщалось, что в результате возгорания на газопроводе в Керчи от газа отключено около 30 тысяч человек. На данный момент открытое горение ликвидировано, идут восстановительные работы. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.

https://crimea.ria.ru/20231208/na-meste-chp-v-kerchi-rabotayut-spetssluzhby---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1133385205.html

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пожар, святослав брусаков, крымгазсети, газ, происшествия, керчь, новости крыма, крым