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В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца
В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца
Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T12:03
2023-12-05T12:03
олег зубков
парк львов "тайган"
происшествия
новости крыма
крым
белогорский район
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности, сообщил РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков.В соцсетях появилась информация о том, что женщине, которая кормила медведя соломкой, лишилась ногтевой фаланги. Сначала посетительница угощала животное через специальную трубу, но потом не устояла и протянула ему соломку через ограждение.По его словам, пострадавшая не имеет претензий к сафари-парку, поскольку сама нарушила правила."Нужно уважать установленные правила – там ведь два ограждения, везде есть предупреждающие таблички. И нужно иметь верх безбашенности, чтобы медведю в клетку сунуть палец и чего-то другого ожидать от дикого зверя. Нужно ведь иметь хоть какой-то инстинкт самосохранения", - прокомментировал владелец парка.26 сентября 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, плотно подошла к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, позже врачи полностью ампутировали палец.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" ягуар напал на человекаШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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олег зубков, парк львов "тайган", происшествия, новости крыма, крым, белогорский район, общество
В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца

В крымском парке львов "Тайган" медведь откусил женщине часть пальца

12:03 05.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТайган Парк Львов
Тайган Парк Львов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности, сообщил РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков.
В соцсетях появилась информация о том, что женщине, которая кормила медведя соломкой, лишилась ногтевой фаланги. Сначала посетительница угощала животное через специальную трубу, но потом не устояла и протянула ему соломку через ограждение.

"Да, действительно. Женщина какая-то сунула медведю палец. Нарушила меры безопасности. Акт о нарушении правил безопасности составлен", - сказал Зубков.

По его словам, пострадавшая не имеет претензий к сафари-парку, поскольку сама нарушила правила.
"Нужно уважать установленные правила – там ведь два ограждения, везде есть предупреждающие таблички. И нужно иметь верх безбашенности, чтобы медведю в клетку сунуть палец и чего-то другого ожидать от дикого зверя. Нужно ведь иметь хоть какой-то инстинкт самосохранения", - прокомментировал владелец парка.
26 сентября 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, плотно подошла к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, позже врачи полностью ампутировали палец.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.
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Олег ЗубковПарк львов "Тайган"ПроисшествияНовости КрымаКрымБелогорский районОбщество
 
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