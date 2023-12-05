https://crimea.ria.ru/20231205/v-taygane-medved-otkusil-zhenschine-chast-paltsa-1133314884.html

В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца

В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В "Тайгане" медведь откусил женщине часть пальца

Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T12:03

2023-12-05T12:03

2023-12-05T12:03

олег зубков

парк львов "тайган"

происшествия

новости крыма

крым

белогорский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111817/75/1118177560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b63cfb621995a8d7b201350eec3e789c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Медведь откусил фалангу пальца посетительнице парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Женщина решила покормить дикого зверя, игнорируя правила безопасности, сообщил РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков.В соцсетях появилась информация о том, что женщине, которая кормила медведя соломкой, лишилась ногтевой фаланги. Сначала посетительница угощала животное через специальную трубу, но потом не устояла и протянула ему соломку через ограждение.По его словам, пострадавшая не имеет претензий к сафари-парку, поскольку сама нарушила правила."Нужно уважать установленные правила – там ведь два ограждения, везде есть предупреждающие таблички. И нужно иметь верх безбашенности, чтобы медведю в клетку сунуть палец и чего-то другого ожидать от дикого зверя. Нужно ведь иметь хоть какой-то инстинкт самосохранения", - прокомментировал владелец парка.26 сентября 2021 года на территории парка львов "Тайган" женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, плотно подошла к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, позже врачи полностью ампутировали палец.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, СК возбудил уголовное дело после того, как в парке львов "Тайган" тигр откусил часть пальца ребенку. Тогда же владелец парка Олег Зубков сообщил, что в парке регулярно проводятся проверки, и, по заключению специалистов, вольер с тиграми на момент постройки в 2019 году соответствовал всем нормам, правилам безопасности и СНИПам.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" ягуар напал на человекаШер-Хан из Донецка: в Крыму в сафари-парке поселился новый житель"Подарили большому начальнику": в Крым из Донецка везут львенка

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, парк львов "тайган", происшествия, новости крыма, крым, белогорский район, общество