https://crimea.ria.ru/20231210/strelba-v-gimnazii-bryanska-arestovan-otets-shkolnitsy-1133439148.html

Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы

Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы

Заключен под стражу отец девочки, стрелявшей в гимназии № 5 г. Брянска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T16:41

2023-12-10T16:41

2023-12-10T16:41

брянск

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стрельба в школе брянска

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заключен под стражу отец девочки, стрелявшей в гимназии № 5 г. Брянска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 февраля 2024 г. Постановление не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.Также сегодня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска.Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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