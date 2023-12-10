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Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
Заключен под стражу отец девочки, стрелявшей в гимназии № 5 г. Брянска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T16:41
2023-12-10T16:41
2023-12-10T16:41
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стрельба в школе брянска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заключен под стражу отец девочки, стрелявшей в гимназии № 5 г. Брянска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 февраля 2024 г. Постановление не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.Также сегодня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска.Накануне Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьница устроила стрельбу в Брянске – что известноУстроившая стрельбу в школе Брянска ученица покончила с собойЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
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брянск, брянская область, стрельба в школе брянска, новости, суд, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
Отец девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключен под сражу на два месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Заключен под стражу отец девочки, стрелявшей в гимназии № 5 г. Брянска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"10 декабря Советский районный суд г. Брянска рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Брянска, обвиняемого в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)", – сказано в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 7 февраля 2024 г. Постановление не вступило в законную силу, уточнили в ведомстве.
Также сегодня избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста заместителю директора МБОУ "Гимназия № 5" Брянска.
Накануне
Советский районный суд Брянска до 6 февраля 2024 года заключил под стражу сотрудницу и директора "ЧОО Агентство Экскалибур" после стрельбы в гимназии №5.
Как сообщалось, ЧП произошло в четверг утром в гимназии №5 Бежицкого района
. При стрельбе в гимназии Брянска погибли два человека и пятеро получили ранения, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщили
в пресс-службе Следкома России.
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