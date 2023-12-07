https://crimea.ria.ru/20231207/mitropolit-tikhon-skazal-zachem-i-komu-chitat-ego-novuyu-knigu-1133366988.html

Митрополит Тихон сказал, зачем и кому читать его новую книгу

Митрополит Тихон сказал, зачем и кому читать его новую книгу - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Митрополит Тихон сказал, зачем и кому читать его новую книгу

В ходе презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, для кого он писал свою... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T12:47

2023-12-07T12:47

2023-12-07T13:21

тихон шевкунов

общество

религия

православие

история

вторая мировая война

ссср

патриотическое воспитание

новости крыма

книги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В ходе презентации своей новой книги "Гибель империи. Российский урок" митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) рассказал, для кого он писал свою работу.По словам митрополита, вызовы России, подобно тем, которые были сто лет назад, неизбежно повторятся. И поэтому необходимо снизить в обществе образ подросткового негативизма.По данным митрополита, ВВП России в феврале 1917 года был на третьем месте в мире, это была очень богатая, образованная и развитая страна. "На столе у Николая II лежал план ГОЭЛРО, метро, индустриализации. Да, СССР сделал очень много, но у них было гигантское наследие", - говорит Тихон. Если бы империя сохранилась, считает владыка, то не было бы Второй мировой войны. Но Первую мировую Англия развязала, желая ослабить своих основных противников - Россию и Германию. Подобное происходит и в настоящее время, уверен Тихон. "Нет более внушаемого народа, чем славяне. Историю нельзя отменить, ибо никто не отменял работу над ошибками и разбор полетов", - заключил он.Презентация книги митрополита Тихона проходит 7 декабря в Симферополе в студии телеканала "Крым 24".Первый тираж книги "Гибель империи. Российский урок" составил 50 тысяч экземпляров. Она была подготовлена и напечатана православным издательством Псково-Печерского монастыря "Вольный странник". Приобрести книгу можно как в светских книжных магазинах, так и в церковных лавках, а позже – на маркетплейсах.Книга посвящена событиям истории России в феврале 1917 года и свержению монархии в России. Автор монографии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон использовал в своем новом труде более трехсот архивных и научных источников, тщательно анализируя экономическую и социально-политическую ситуацию в Российской империи, ее внутреннюю и внешнюю политику, деятельность монарха и правительства, а также состояние российского общества. Приведенные факты позволяют читателю понять предпосылки и причины, приведшие к свержению монархического строя самой крупной империи мира того времени.В марте 2018 года на телеэкраны вышел 18-серийный документально-публицистический фильм авторства митрополита Тихона с аналогичным названием. Уже сейчас, до презентации книги, к ней есть общественный интерес, в частности, поступают заявки от публичных библиотек, подчеркнули в митрополии.Новая книга церковного и общественного деятеля, председателя Патриаршего совета по культуре является для него двенадцатой. Самая известная книга митрополита Тихона – "Несвятые святые и другие рассказы" – стала бестселлером, ее тираж без переизданий превысил миллион экземпляров.В 2023 году, по данным Книжной палаты, по результатам первых трех месяцев митрополит Крымский Тихон стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую книгу о гибели империи митрополит Тихон писал почти десять летМонастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обителиМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, общество, религия, православие, история, вторая мировая война, ссср, патриотическое воспитание, новости крыма, книги