https://crimea.ria.ru/20231203/monastyrskaya-kukhnya-chto-edyat-v-post-naselniki-krymskoy-obiteli-1133253004.html

Монастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обители

Монастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обители - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Монастырская кухня: что едят в пост насельники крымской обители

Брат Александр подвизается в монастыре в Крыму уже 10 лет. До того, как ушел в монахи – служил в Новороссийске. Теперь же его служба и послушание – на кухне... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T16:41

2023-12-03T16:41

2023-12-03T16:41

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БАХЧИСАРАЙ, 3 дек – РИА Новости Крым. Брат Александр подвизается в монастыре в Крыму уже 10 лет. До того, как ушел в монахи – служил в Новороссийске. Теперь же его служба и послушание – на кухне самого молодого и самого небольшого в Крыму Свято-Николаевского монастыря. Несколько раз в день ежедневно он готовит пищу братии, паломникам и всем гостям монастыря на престольный праздник."На престольные праздники собирается до 200 человек. Все, что надо, готовлю здесь – на кухне", - скромно рассказывает Александр. На вопрос, что помогает не заскучать от подобной ежедневной работы, пожимает плечами: "Это же послушание. Надо – значит надо".Кухня – размером с обычную домашнюю. В углу, как шутят монахи – "крупотека": аккуратно составленные и пописанные ящики. В этом – рис, в этом – макароны, в этом – сухие куличики, которые остались с Пасхи.Их не выбрасывают, а пьют с ними чай по утрам. Потому что полноценно в монастырях едят дважды в день – после утренней литургии и вечером, а утром – чай с сухариками, печеньем, булочкой. В пост – с хлебом и вареньем, например.А еще в ящике – сухие желтки от подаренных монастырю пасхальных яиц. Из них, оказывается, можно сделать своеобразный яичный порошок, затем он добавляется в пищу.Монастырский чайБрат Александр на кухне неспроста. Ведь по образованию он – технолог приготовления пищи. Готовит всю жизнь, но по специальности до ухода в монастырь ни дня не работал.Он говорит, что секрет прост: чем больше готовишь, тем лучше получается. После десяти лет на кухне для него не составляет труда придумать разнообразное меню для десятка монастырских насельников или 120 паломников. Не пересолить большие объемы пищи. Сделать так, чтоб было вкусно и питательно. И предусмотреть заготовки на зиму. Одних помидоров и огурцов закатывают по 150 трехлитровиков, а еще сухофрукты на компот, травяной чай, собранный в окрестностях села – душица, лаванда, чабрец, мята…С продуктами здорово помогает монастырский сад и огород.В помощниках у Александра – Аркадий. Вот он ловко трет морковь на терке для тыквенного супа, который будет на обед, режет лук на зажарку для гречневой каши.Три дня в неделю в Филиппов пост монашествующие не едят горячей пищи, а в остальные четыре им позволено и горячее питание, и рыба.Вино в монастыреСегодня – день, когда можно и то, и другое. Так что к ужину по кусочку жареного хека обязательно получит каждый монах Свято-Никольского монастыря. Рыбу тут тоже солят сами, делают консервы. Кстати, монахи мяса не едят вовсе. Никогда – ни в пост, ни на самый светлый праздник Пасху.По субботам и воскресеньям монахи в Греции позволяют себе чарочку вина. Как сказано в монастырском уставе-Типиконе – "по единой чаше". Но это, поясняет наместник монастыря отец Варнава, средиземноморский обычай – вино пьют разбавленным, оно используется как витаминная добавка и не более:"Монастырский устав Типикон - средиземноморский. У нас, в русских монастырях, вино заменяют морсами, чтобы поддержать силы. А вино только по большим праздникам".Мера рождественского постаИеромонах Варнава убеждает тех, кто бросается в пост со сверхусердием, подходить к постам разумно.А это значит: поменьше соцсетей, компьютерных игр, пустых разговоров, телевизора. Каждый может выбрать пост по себе: кто-то откажется от кофе, кто-то – от сладкого, кто-то ограничит свое время пребывания в интернете и вместо этого откроет Библию."Время, в которое мы живем, - другое, чем тогда, когда писался Типикон. Сейчас человек в день получает информации больше, чем 150-200 лет назад за год", – аргументирует отец Варнава.Можно ли в пост омаровПо его мнению, не правилен и другой подход, когда человек не ест мяса, сыра, яиц, но покупает дорогие и экзотические продукты, пусть и постные.Игумен объясняет: в средневековье, когда формировался Типикон, мясо было дорогим, а ряба и морепродукты – едой небогатых людей. По этому принципу и надо действовать сейчас: есть простую и недорогую пищу: каши, обычные местные овощи и фрукты:Те средства, которые не были потрачены на еду в постные дни для той или иной семьи, можно и нужно отдавать на благотворительность, нуждающимся. Это и будет настоящий пост - не цель, а средство к достижению гармонии тела и души.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернетеМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаВ Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

пост, видео, крым, религия, рпц (русская православная церковь), общество, бахчисарай