https://crimea.ria.ru/20231107/mozhno-li-ispovedatsya-onlayn-i-kak-tserkov-rabotaet-v-internete-1132628441.html

Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете

Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете

Русская православная церковь не проводит никаких таинств с помощью сети Интернет – это противоречит вероучению, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T20:42

2023-11-07T20:42

2023-11-07T20:42

протоиерей владимир кашлюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Русская православная церковь не проводит никаких таинств с помощью сети Интернет – это противоречит вероучению, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых в Симферополе, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.Так он ответил на вопрос, стоит ли доверять многочисленным сайтам, предлагающим провести исповедь онлайн.Таинство исповеди считается завершенным после тайносовершительной формулы – центрального возгласа священника на службе в определенном чинопоследовании, которое совершается в церкви."Есть разные мнения, в том числе и современных богословов, что в какие-то периоды это возможно и доступно, но это есть то, что мы называем теологумен – частное богословское мнение. Это не учение церкви. С одной стороны, это было очень актуально во время ограничений в период коронавируса, но тем не менее священники, совершая жертвенный подвиг, выходили по домам и собирали такие небольшие группы, чтобы каждый мог исповедаться и причаститься", - сказал отец Владимир.Русская православная церковь проводит большую работу в интернете. В Синодальном отделе проводят обучение блогеров, которые хотят писать на православную тематику. Но для этого, уверен отец Владимир, они должны пройти обучение и получить благословение.Крымская митрополия также работает в интернете, она присутствует во всех соцсетях, где каждый может задать волнующие его вопросы, сказала пресс-референт Крымской митрополии, доцент кафедры религиоведения и философии культуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат культурологии Юлия Норманская.Ранее в Крымской митрополии рассказали, что в Крыму проводят венчание участники СВО со всей России. На передовой они приходят к мысли о необходимости освятить свой брак, а в Крым они могут приехать во время короткого отпуска. Как сказал епископ Бахчисарайский Каллиник, разрешения на венчания для участников СВО он подписывает ежедневно, даже во время поста, когда обычным православным венчаться запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на УкраинеВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковВ Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протоиерей владимир кашлюк, интернет, православие, религия, христианство, крымская митрополия, общество, новости крыма, крым, новости