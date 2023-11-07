Рейтинг@Mail.ru
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231107/mozhno-li-ispovedatsya-onlayn-i-kak-tserkov-rabotaet-v-internete-1132628441.html
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете
Русская православная церковь не проводит никаких таинств с помощью сети Интернет – это противоречит вероучению, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T20:42
2023-11-07T20:42
протоиерей владимир кашлюк
интернет
православие
религия
христианство
крымская митрополия
общество
новости крыма
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/56/1118225614_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3130ad94d4991eb4339201bdb7b513fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Русская православная церковь не проводит никаких таинств с помощью сети Интернет – это противоречит вероучению, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых в Симферополе, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.Так он ответил на вопрос, стоит ли доверять многочисленным сайтам, предлагающим провести исповедь онлайн.Таинство исповеди считается завершенным после тайносовершительной формулы – центрального возгласа священника на службе в определенном чинопоследовании, которое совершается в церкви."Есть разные мнения, в том числе и современных богословов, что в какие-то периоды это возможно и доступно, но это есть то, что мы называем теологумен – частное богословское мнение. Это не учение церкви. С одной стороны, это было очень актуально во время ограничений в период коронавируса, но тем не менее священники, совершая жертвенный подвиг, выходили по домам и собирали такие небольшие группы, чтобы каждый мог исповедаться и причаститься", - сказал отец Владимир.Русская православная церковь проводит большую работу в интернете. В Синодальном отделе проводят обучение блогеров, которые хотят писать на православную тематику. Но для этого, уверен отец Владимир, они должны пройти обучение и получить благословение.Крымская митрополия также работает в интернете, она присутствует во всех соцсетях, где каждый может задать волнующие его вопросы, сказала пресс-референт Крымской митрополии, доцент кафедры религиоведения и философии культуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат культурологии Юлия Норманская.Ранее в Крымской митрополии рассказали, что в Крыму проводят венчание участники СВО со всей России. На передовой они приходят к мысли о необходимости освятить свой брак, а в Крым они могут приехать во время короткого отпуска. Как сказал епископ Бахчисарайский Каллиник, разрешения на венчания для участников СВО он подписывает ежедневно, даже во время поста, когда обычным православным венчаться запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на УкраинеВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковВ Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111822/56/1118225614_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_63a2bb7cdd147734067e8904d7747c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протоиерей владимир кашлюк, интернет, православие, религия, христианство, крымская митрополия, общество, новости крыма, крым, новости
Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете

Кашлюк: церковные таинства, в том числе исповедь, нельзя проводить онлайн

20:42 07.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПравославный крест золотой купол
Православный крест золотой купол - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Русская православная церковь не проводит никаких таинств с помощью сети Интернет – это противоречит вероучению, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии, настоятель Храма Всех Святых в Симферополе, кандидат богословия, протоиерей Владимир Кашлюк.
Так он ответил на вопрос, стоит ли доверять многочисленным сайтам, предлагающим провести исповедь онлайн.

"С точки зрения канонических правил Церкви таинства совершаются только в храме. Конечно, современные средства массовой информации помогают связаться со священником, посоветоваться, поговорить. Это часто бывает важно и полезно, потому что таинство исповеди не должно превращаться в такую, знаете, милую беседу, когда человек хочет рассказать обо всех своих проблемах. Вот это можно сделать по телефону", - пояснил священник.

Таинство исповеди считается завершенным после тайносовершительной формулы – центрального возгласа священника на службе в определенном чинопоследовании, которое совершается в церкви.
"Есть разные мнения, в том числе и современных богословов, что в какие-то периоды это возможно и доступно, но это есть то, что мы называем теологумен – частное богословское мнение. Это не учение церкви. С одной стороны, это было очень актуально во время ограничений в период коронавируса, но тем не менее священники, совершая жертвенный подвиг, выходили по домам и собирали такие небольшие группы, чтобы каждый мог исповедаться и причаститься", - сказал отец Владимир.
Русская православная церковь проводит большую работу в интернете. В Синодальном отделе проводят обучение блогеров, которые хотят писать на православную тематику. Но для этого, уверен отец Владимир, они должны пройти обучение и получить благословение.
Крымская митрополия также работает в интернете, она присутствует во всех соцсетях, где каждый может задать волнующие его вопросы, сказала пресс-референт Крымской митрополии, доцент кафедры религиоведения и философии культуры КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат культурологии Юлия Норманская.
"Крымская митрополия представлена во всех социальных сетях, помимо этого, есть сайт Крымской митрополии. Плюс ко всему по мере возможности мы выпускаем определенную видеопродукцию, которая транслируется на православном телеканале "Союз".
Ранее в Крымской митрополии рассказали, что в Крыму проводят венчание участники СВО со всей России. На передовой они приходят к мысли о необходимости освятить свой брак, а в Крым они могут приехать во время короткого отпуска. Как сказал епископ Бахчисарайский Каллиник, разрешения на венчания для участников СВО он подписывает ежедневно, даже во время поста, когда обычным православным венчаться запрещено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников
В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО
 
Протоиерей Владимир КашлюкИнтернетПравославиеРелигияХристианствоКрымская митрополияОбществоНовости КрымаКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42Можно ли исповедаться онлайн и как церковь работает в интернете
20:29В Балаклаве восстановят пять объектов культурного наследия
20:07ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
19:50Атака дронов на Севастополь: СК установит виновных в ранении мужчины
19:06Пожизненный срок получил боевик ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя
18:38В Севастополе строят византийский город
18:15Укрытия в Керчи: сколько их и где искать
18:00В Судаке у Холма Славы благоустроят сквер – выделено 80 млн рублей
17:40Зеленскому внесли представление об отставке Залужного – депутат Рады
17:27Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе
17:06Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам
16:35Солнечная тропа в Ялте: что сделают для удобства и безопасности туристов
16:15НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе
16:10В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
15:39Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынка
15:24Восемь безуспешных атак: потери ВСУ за сутки превысили 750 человек
15:225 лет за унитаз: в Севастополе вор-рецидивист попался на квартирной краже
15:16Застрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеолога
15:01Российская ПВО сбила два украинских самолета
14:43Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
Лента новостейМолния