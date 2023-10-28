https://crimea.ria.ru/20231028/uchastniki-svo-so-vsey-rossii-venchayutsya-v-krymu-1132348899.html

Участники СВО со всей России венчаются в Крыму

Участники СВО со всей России венчаются в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Участники СВО со всей России венчаются в Крыму

Участники специальной военной операции преднамеренно приезжают в Крым в краткосрочные отпуска, чтобы пройти обряд венчания. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T07:37

2023-10-28T07:37

2023-10-28T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции преднамеренно приезжают в Крым в краткосрочные отпуска, чтобы пройти обряд венчания. Об этом в ходе круглого стола "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе, рассказал собравшимся викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник.Он подчеркнул, что венчания участников СВО православная церковь разрешает проводить, вопреки правилам, и в дни поста.По словам священника, очень отрадно, что военнослужащие и их супруги, которые приезжают в Крым из разных регионов России, сами пришли к мысли о принятии церковного обряда. Это, по его словам, говорит о повышении уровня духовного самосознания в народе."Военные, пребывая на передовой, несут очень важную, пожалуй, главную духовную миссию", – отметил он.В свою очередь главный военный священник СВО, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Василенков отметил, что духовное развитие сейчас важно для России как никогда.Читайте по теме:Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерейВ бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВОУченые назвали секрет счастливого брака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, крым, россия, православие, общество