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Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
Участники СВО со всей России венчаются в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
Участники специальной военной операции преднамеренно приезжают в Крым в краткосрочные отпуска, чтобы пройти обряд венчания. Об этом в ходе круглого стола... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T07:37
2023-10-28T07:37
2023-10-28T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции преднамеренно приезжают в Крым в краткосрочные отпуска, чтобы пройти обряд венчания. Об этом в ходе круглого стола "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе, рассказал собравшимся викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник.Он подчеркнул, что венчания участников СВО православная церковь разрешает проводить, вопреки правилам, и в дни поста.По словам священника, очень отрадно, что военнослужащие и их супруги, которые приезжают в Крым из разных регионов России, сами пришли к мысли о принятии церковного обряда. Это, по его словам, говорит о повышении уровня духовного самосознания в народе."Военные, пребывая на передовой, несут очень важную, пожалуй, главную духовную миссию", – отметил он.В свою очередь главный военный священник СВО, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Василенков отметил, что духовное развитие сейчас важно для России как никогда.Читайте по теме:Почему церковь против Дня святого Валентина – протоиерейВ бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВОУченые назвали секрет счастливого брака
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религия, крым, россия, православие, общество
Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
Крымские священники венчают бойцов из зоны СВО даже в дни поста
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции преднамеренно приезжают в Крым в краткосрочные отпуска, чтобы пройти обряд венчания. Об этом в ходе круглого стола "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе, рассказал собравшимся викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский Каллиник.
"Я ежедневно подписываю разрешения на венчание даже в посты. Сюда приезжают в отпуска на несколько дней. Солдаты, офицеры вызывают жен, с которыми не венчаны, но с которыми расписаны. И вот они, осознавая угрозу, что могут в любой момент лишиться жизни, хотят освятить свой брак через Церковь", – сказал епископ.
Он подчеркнул, что венчания участников СВО православная церковь разрешает проводить, вопреки правилам, и в дни поста.
По словам священника, очень отрадно, что военнослужащие и их супруги, которые приезжают в Крым из разных регионов России, сами пришли к мысли о принятии церковного обряда. Это, по его словам, говорит о повышении уровня духовного самосознания в народе.
"Военные, пребывая на передовой, несут очень важную, пожалуй, главную духовную миссию", – отметил он.
В свою очередь главный военный священник СВО, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Василенков отметил, что духовное развитие сейчас важно для России как никогда.
"Победу надо заслужить, вымолить. Мы должны быть достойны этого Божьего дара. А это начинается с духовного подвига каждого христианина, с его взгляда в свое сердце", – подчеркнул он.