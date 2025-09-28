https://crimea.ria.ru/20250928/udar-po-forosu-v-krymu-i-priznanie-palestiny-top-novostey-nedeli-1149760338.html

Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели

Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.09.2025

Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели

Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира... РИА Новости Крым, 28.09.2025

2025-09-28T18:50

2025-09-28T18:50

2025-09-28T18:50

новости

атака бпла на форос

новороссийск

атаки всу на крым

атаки всу

"интервидение"

политика

палестина

новые регионы россии

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149613192_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_930c9616192d9de5e6efcd83d6393da7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Заявления властей Крыма и Севастополя в связи с дефицитом бензина. День Воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Итоги международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по ФоросуТри человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Атака на Новороссийск24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека, ранения получили 11. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили, пострадавшим выплатят компенсации. При этом инфраструктура порта не повреждена. В этот же день два человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе.Признание Палестины21 сентября три страны – Великобритания, Канада и Австралия – официально объявили о признании государства Палестина. До этого Палестину как государство признавали 147 стран, включая Россию. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН заявил, что Париж также официально признает государственность Палестины. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, пропалестинские протесты на этом фоне могут вспыхнуть в Америке, если Трамп начнет усиленно критиковать трек признания страны.Слухи о гибели СальдоНа этой неделе в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ. Эти слухи – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.Бензин в Крыму и СевастополеАЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, в течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Еще одну причина дефицита обозначил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, по словам которого это связано с перебоями в работе Керченской паромной переправы, которые привели к нарушения логистики.В Севастополе бензин марки Аи-95 появился на заправках к вечеру 24 сентября. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95", так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет.День ВоссоединенияНа этой неделе россияне отметили Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией. Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России. По их итогам четыре региона стали полноправными субъектами РФ. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Корреспонденты РИА Новости Крым по случаю праздника вспоминали, как Донбасс и Новороссия шли в Россию.Итоги "Интервидения"Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, он набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369). Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250922/pustye-okna-i-rukhnuvshie-steny-krymchane-pomogayut-shkole-forosa-posle-chp-1149619164.html

https://crimea.ria.ru/20250925/chto-izvestno-o-sostoyanii-ranennykh-pri-atake-vsu-na-novorossiysk-1149708833.html

https://crimea.ria.ru/20250921/pomozhet-li-zelenskomu-piar-kampaniya-s-sanktsiyami-protiv-krymskikh-vlastey-1149600369.html

https://crimea.ria.ru/20250925/pulya-vyshla-cherez-glaz-boets-iz-kryma-shel-k-svoim-oslepshiy-po-minnomu-polyu-1149735098.html

https://crimea.ria.ru/20250926/chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-krymu-1149749782.html

https://crimea.ria.ru/20250921/ultimatum-trampa-talibanu-zachem-ssha-khotyat-vernut-aviabazu-bagram-1149601991.html

https://crimea.ria.ru/20250926/tigran-keosayan--biografiya-1149758156.html

новороссийск

палестина

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, атака бпла на форос, новороссийск, атаки всу на крым, атаки всу, "интервидение", политика, палестина, новые регионы россии, бензин, топливо в крыму, топ новостей недели