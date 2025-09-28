Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
Удар ВСУ по Форосу в Крыму и признание Палестины четырьмя странами – топ новостей недели
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Заявления властей Крыма и Севастополя в связи с дефицитом бензина. День Воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Итоги международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.
Удар ВСУ по Форосу
Три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.
По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Атака на Новороссийск
24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека, ранения получили 11. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили, пострадавшим выплатят компенсации. При этом инфраструктура порта не повреждена. В этот же день два человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе.
Признание Палестины
21 сентября три страны – Великобритания, Канада и Австралия – официально объявили о признании государства Палестина. До этого Палестину как государство признавали 147 стран, включая Россию. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН заявил, что Париж также официально признает государственность Палестины.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, пропалестинские протесты на этом фоне могут вспыхнуть в Америке, если Трамп начнет усиленно критиковать трек признания страны.
Слухи о гибели Сальдо
На этой неделе в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ. Эти слухи – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
Бензин в Крыму и Севастополе
АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, в течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Еще одну причина дефицита обозначил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, по словам которого это связано с перебоями в работе Керченской паромной переправы, которые привели к нарушения логистики.
В Севастополе бензин марки Аи-95 появился на заправках к вечеру 24 сентября. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95", так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет.
День Воссоединения
На этой неделе россияне отметили Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией. Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России. По их итогам четыре региона стали полноправными субъектами РФ. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Корреспонденты РИА Новости Крым по случаю праздника вспоминали, как Донбасс и Новороссия шли в Россию.
Итоги "Интервидения"
Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, он набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369). Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.
