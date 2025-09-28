Рейтинг@Mail.ru
Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Удар по Форосу в Крыму и признание Палестины: топ новостей недели
Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира... РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Заявления властей Крыма и Севастополя в связи с дефицитом бензина. День Воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Итоги международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по ФоросуТри человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Атака на Новороссийск24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека, ранения получили 11. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили, пострадавшим выплатят компенсации. При этом инфраструктура порта не повреждена. В этот же день два человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе.Признание Палестины21 сентября три страны – Великобритания, Канада и Австралия – официально объявили о признании государства Палестина. До этого Палестину как государство признавали 147 стран, включая Россию. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН заявил, что Париж также официально признает государственность Палестины. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, пропалестинские протесты на этом фоне могут вспыхнуть в Америке, если Трамп начнет усиленно критиковать трек признания страны.Слухи о гибели СальдоНа этой неделе в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ. Эти слухи – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.Бензин в Крыму и СевастополеАЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, в течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Еще одну причина дефицита обозначил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, по словам которого это связано с перебоями в работе Керченской паромной переправы, которые привели к нарушения логистики.В Севастополе бензин марки Аи-95 появился на заправках к вечеру 24 сентября. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95", так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет.День ВоссоединенияНа этой неделе россияне отметили Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией. Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России. По их итогам четыре региона стали полноправными субъектами РФ. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Корреспонденты РИА Новости Крым по случаю праздника вспоминали, как Донбасс и Новороссия шли в Россию.Итоги "Интервидения"Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, он набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369). Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Смертельные атаки ВСУ на Форос и Новороссийск. Признание Палестины еще четырьмя странами. Украинские фейки о гибели губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Заявления властей Крыма и Севастополя в связи с дефицитом бензина. День Воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Итоги международного музыкального конкурса "Интервидение-2025".
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Удар ВСУ по Форосу

Три человека погибли и 16 пострадали в поселке Форос в результате воскресной атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны.
По данным главы администрации Ялты Янины Павленко, предварительная сумма ущерба превышает 18 миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Киевский террористический режим понесет заслуженное наказание за удар по гражданским объектам в Ялте, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
22 сентября, 12:59
Пустые окна и рухнувшие стены: крымчане помогают школе Фороса после ЧП

Атака на Новороссийск

24 сентября ВСУ атаковали центр Новороссийска. В результате ударов погибли два человека, ранения получили 11. В городе ввели режим ЧС. В центре повреждены жилые дома и автомобили, пострадавшим выплатят компенсации. При этом инфраструктура порта не повреждена. В этот же день два человека, в том числе ребенок, получили ранения при атаке украинских боевиков на Туапсе.
Больница - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
25 сентября, 11:25
Что известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск

Признание Палестины

21 сентября три страны – Великобритания, Канада и Австралия – официально объявили о признании государства Палестина. До этого Палестину как государство признавали 147 стран, включая Россию. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в штаб-квартире ООН заявил, что Париж также официально признает государственность Палестины.
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, пропалестинские протесты на этом фоне могут вспыхнуть в Америке, если Трамп начнет усиленно критиковать трек признания страны.
Владимир Зеленский
21 сентября, 13:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей

Слухи о гибели Сальдо

На этой неделе в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ. Эти слухи – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
Боец Тавр
25 сентября, 19:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пуля вышла через глаз: боец из Крыма шел к своим ослепший по минному полю

Бензин в Крыму и Севастополе

АЗС Крыма планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней, в течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Еще одну причина дефицита обозначил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, по словам которого это связано с перебоями в работе Керченской паромной переправы, которые привели к нарушения логистики.
В Севастополе бензин марки Аи-95 появился на заправках к вечеру 24 сентября. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, "на подходе еще одна крупная поставка Аи-95", так что с этим видом топлива в сети заправок города проблем не будет.
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
26 сентября, 12:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет с ценами на бензин в Крыму

День Воссоединения

На этой неделе россияне отметили Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией. Три года назад, 23 сентября 2022 года, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу их вхождения в состав России. По их итогам четыре региона стали полноправными субъектами РФ. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Корреспонденты РИА Новости Крым по случаю праздника вспоминали, как Донбасс и Новороссия шли в Россию.
Авиабаза в Баграме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
21 сентября, 21:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм

Итоги "Интервидения"

Победителем международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" стал представитель Вьетнама Дык Фук, он набрал 422 балла. Второе место у трио Nomad из Киргизии (373 балла), третье – у представительницы Катара Даны Аль-Мир (369). Представитель России Shaman выступил под девятым номером, песню "Прямо по сердцу" для него написал Максим Фадеев. После своего выступления Shaman попросил членов жюри не оценивать его на конкурсе – по словам артиста, по законам гостеприимства он не претендует на победу.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
26 сентября, 14:37
Тигран Кеосаян – биография
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиАтака БПЛА на ФоросНовороссийскАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУ"Интервидение"ПолитикаПалестинаНовые регионы РоссииБензинТопливо в КрымуТоп новостей недели
 
