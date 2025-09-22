Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, на месте преступления работают следователи и криминалисты СК России. Они изымают фрагменты БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также устанавливают материальный ущерб и опрашивают очевидцев произошедшего. В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.
Новости
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком

После атаки БПЛА на Форос в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте - Следком России

11:23 22.09.2025 (обновлено: 11:28 22.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.
По словам Петренко, на месте преступления работают следователи и криминалисты СК России. Они изымают фрагменты БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также устанавливают материальный ущерб и опрашивают очевидцев произошедшего.
"Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - добавила официальный представитель СК.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение.
По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.
Лента новостейМолния