https://crimea.ria.ru/20250922/ugolovnoe-delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-udara-vsu-po-forosu---sledkom-1149618122.html

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T11:23

2025-09-22T11:23

2025-09-22T11:28

крым

срочные новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

форос

атака бпла на форос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614514_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9281c162b360857e548861d9d128aa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских боевиков на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.По словам Петренко, на месте преступления работают следователи и криминалисты СК России. Они изымают фрагменты БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также устанавливают материальный ущерб и опрашивают очевидцев произошедшего. В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

форос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, форос, атака бпла на форос