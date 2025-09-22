Рейтинг@Mail.ru
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T12:08
2025-09-22T12:08
крым
срочные новости крыма
форос
атака бпла на форос
происшествия
белоруссия
мид белоруссии
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В министерстве подчеркнули, что при необходимости им будет оказана всесторонняя поддержка.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - СледкомТуристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели КрымаОдного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
крым
форос
белоруссия
крым, срочные новости крыма, форос, атака бпла на форос, происшествия, белоруссия, мид белоруссии, атаки всу на крым
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос

МИД Беларуси: двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос

12:08 22.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями", – говорится в публикации.
В министерстве подчеркнули, что при необходимости им будет оказана всесторонняя поддержка.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - Следком
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
 
