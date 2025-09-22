https://crimea.ria.ru/20250922/dvoe-grazhdan-belarusi-postradali-pri-atake-vsu-na-foros-1149618566.html
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T12:08
2025-09-22T12:08
2025-09-22T12:08
крым
срочные новости крыма
форос
атака бпла на форос
происшествия
белоруссия
мид белоруссии
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614349_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c200574ccfc07e283f069f90db419600.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило, что среди пострадавших при атаке ВСУ на Форос в Крыму есть двое граждан страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В министерстве подчеркнули, что при необходимости им будет оказана всесторонняя поддержка.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по Форосу - СледкомТуристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели КрымаОдного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
крым
форос
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149614349_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20f2e8d89487fbe65a366b85efaf9694.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, форос, атака бпла на форос, происшествия, белоруссия, мид белоруссии, атаки всу на крым
Двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос
МИД Беларуси: двое граждан Беларуси пострадали при атаке ВСУ на Форос