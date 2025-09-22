https://crimea.ria.ru/20250922/odnogo-iz-postradavshikh-ot-bpla-v-forose-napravyat-sanaviatsiey-v-moskvu-1149616971.html

Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву

Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву

Одного из тяжелых пациентов, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ по Форосу, планируется доставить в Москву санитарной авиацией после дополнительного... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T11:06

2025-09-22T11:06

2025-09-22T11:34

алексей натаров

минздрав крыма

атаки всу на крым

атака бпла на форос

форос

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/74/1118567423_0:92:3250:1920_1920x0_80_0_0_7ac9f60cc530b5b5d8d933506fd0700c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Одного из тяжелых пациентов, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ по Форосу, планируется доставить в Москву санитарной авиацией после дополнительного обследования, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Он добавил, что все пострадавшие получили как первичную, так и специализированную медицинскую помощь. Часть пациентов уже выписана на амбулаторное наблюдение, остальные остаются в стационаре под круглосуточным контролем."Они находятся под круглосуточным наблюдением, 24/7. Каждые 6 часов по ним идет дополнительный доклад", – подчеркнул Натаров.По его словам, медучреждения полностью обеспечены лекарственными препаратами, компонентами крови и необходимым оборудованием. При необходимости к лечению готовы подключиться узкопрофильные специалисты, включая экспертов по сложным травмам головного мозга.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят 1,5 млн рублейУдар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

форос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей натаров, минздрав крыма, атаки всу на крым, атака бпла на форос, форос, крым, новости крыма