Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
Одного из пострадавших от БПЛА в Форосе направят санавиацией в Москву
2025-09-22T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Одного из тяжелых пациентов, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ по Форосу, планируется доставить в Москву санитарной авиацией после дополнительного обследования, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Он добавил, что все пострадавшие получили как первичную, так и специализированную медицинскую помощь. Часть пациентов уже выписана на амбулаторное наблюдение, остальные остаются в стационаре под круглосуточным контролем."Они находятся под круглосуточным наблюдением, 24/7. Каждые 6 часов по ним идет дополнительный доклад", – подчеркнул Натаров.По его словам, медучреждения полностью обеспечены лекарственными препаратами, компонентами крови и необходимым оборудованием. При необходимости к лечению готовы подключиться узкопрофильные специалисты, включая экспертов по сложным травмам головного мозга.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе выплатят 1,5 млн рублейУдар ВСУ по Форосу в Крыму – что известно к этому часу После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии
11:06 22.09.2025 (обновлено: 11:34 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Одного из тяжелых пациентов, пострадавших в результате ночной атаки ВСУ по Форосу, планируется доставить в Москву санитарной авиацией после дополнительного обследования, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
"Пациенту будет сделано дополнительное обследование, по результату которого мы будем принимать решение (о переводе в столицу – ред.)", – сказал журналистам министр.
Он добавил, что все пострадавшие получили как первичную, так и специализированную медицинскую помощь. Часть пациентов уже выписана на амбулаторное наблюдение, остальные остаются в стационаре под круглосуточным контролем.
"Они находятся под круглосуточным наблюдением, 24/7. Каждые 6 часов по ним идет дополнительный доклад", – подчеркнул Натаров.
По его словам, медучреждения полностью обеспечены лекарственными препаратами, компонентами крови и необходимым оборудованием. При необходимости к лечению готовы подключиться узкопрофильные специалисты, включая экспертов по сложным травмам головного мозга.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь.
По информации
Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
