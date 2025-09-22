https://crimea.ria.ru/20250922/turistov-iz-popavshikh-pod-udar-bpla-sanatoriev-prinyali-drugie-oteli-kryma-1149616888.html

Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма

Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма - РИА Новости Крым, 22.09.2025

Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма

Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 22.09.2025

2025-09-22T11:13

2025-09-22T11:13

2025-09-22T11:13

крым

новости крыма

атака бпла на форос

форос

янина павленко

происшествия

большая ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/08/1119659920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7d7858ce7adbb3c028b8db3dc649cde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент РИА Новости Крым.Павленко добавила, что на данный момент оттока отдыхающих в связи с ЧП не наблюдается.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

форос

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, атака бпла на форос, форос, янина павленко, происшествия, большая ялта