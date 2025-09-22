Рейтинг@Mail.ru
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/turistov-iz-popavshikh-pod-udar-bpla-sanatoriev-prinyali-drugie-oteli-kryma-1149616888.html
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма
Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T11:13
2025-09-22T11:13
крым
новости крыма
атака бпла на форос
форос
янина павленко
происшествия
большая ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/08/1119659920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7d7858ce7adbb3c028b8db3dc649cde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент РИА Новости Крым.Павленко добавила, что на данный момент оттока отдыхающих в связи с ЧП не наблюдается.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
форос
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/08/1119659920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4364ae12a2ce25f8ba0b554304f6c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, атака бпла на форос, форос, янина павленко, происшествия, большая ялта
Туристов из попавших под удар БПЛА санаториев приняли другие отели Крыма

Туристов из пострадавших при атаке БПЛА санаториев Фороса приняли другие отели Крыма

11:13 22.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объекты санаторно-курортного комплекса Ялты временно поселили у себя отдыхающих санатория в Форосе, который накануне подвергся атаке ВСУ. Об этом сообщила журналистам глава администрации Ялты Янина Павленко, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"Искренняя благодарность нашему санаторно-курортному комплексу, потому что они тут же откликнулись для того, чтобы (из санатория - ред.) перевезти людей к себе на тот день, пока будут вестись оперативные работы", - сказала мэр города.

Павленко добавила, что на данный момент оттока отдыхающих в связи с ЧП не наблюдается.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены. По данным ФМБА России, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По решению властей Крыма, семьям погибших выплатят 1,5 млн рублей материальной помощи. Пострадавшие получат по 300 тысяч и 600 тысяч рублей, в зависимости от степени полученных ранений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаАтака БПЛА на ФоросФоросЯнина ПавленкоПроисшествияБольшая Ялта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала