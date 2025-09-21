https://crimea.ria.ru/20250921/udar-vsu-po-krymu-est-zhertvy-i-razrusheniya-1149608648.html
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-21T23:07
2025-09-21T23:07
2025-09-22T00:00
новости крыма
крым
форос
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
срочные новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных жителей. О том, что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Дроны ВСУ ударили по ФоросуВ результате атаки дронов ВСУ на Форос пострадали 15 человек, есть погибшие. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения. О ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и его советник Олег Крючков.Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что в понедельник, 22 сентября, ученики поврежденной в поселке школы будут переведены на дистанционное обучение.Санаторно-курортная отрасль Крыма после инцидента работает в штатном режиме, проинформировали в минтуризма РК. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Форосе. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая помощь силами скорой медицинской помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.Беспилотники над СевастополемВ Севастополе вечером в воскресенье во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Вражеские дроны были уничтожены в районе Севастопольской бухты и поселка Кача.В Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
форос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, форос, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины)
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
Что происходит в Крыму после удара ВСУ по Форосу
23:07 21.09.2025 (обновлено: 00:00 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.
О том, что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым
.
Дроны ВСУ ударили по Форосу
В результате атаки дронов ВСУ на Форос
пострадали 15 человек, есть погибшие. В поселке повреждена школа
, ранен охранник учебного заведения. О ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и его советник Олег Крючков.
Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что в понедельник, 22 сентября, ученики поврежденной в поселке школы будут переведены на дистанционное обучение.
"Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение", – написала она в Telegram.
Санаторно-курортная отрасль Крыма после инцидента работает в штатном режиме, проинформировали в минтуризма РК.
"Ситуация под контролем, все службы работают слаженно. Для туристов и жителей Крыма работает "горячая линия" минтуризма Крыма по номеру: 8 800 511 80 18", - говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Форосе.
Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая помощь силами скорой медицинской помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников
на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.
Беспилотники над Севастополем
В Севастополе вечером в воскресенье во время воздушной тревоги
силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника
. Вражеские дроны были уничтожены в районе Севастопольской бухты и поселка Кача.
В Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.