Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения

В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных...

2025-09-21T23:07

2025-09-21T23:07

2025-09-22T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных жителей. О том, что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Дроны ВСУ ударили по ФоросуВ результате атаки дронов ВСУ на Форос пострадали 15 человек, есть погибшие. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения. О ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и его советник Олег Крючков.Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что в понедельник, 22 сентября, ученики поврежденной в поселке школы будут переведены на дистанционное обучение.Санаторно-курортная отрасль Крыма после инцидента работает в штатном режиме, проинформировали в минтуризма РК. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Форосе. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая помощь силами скорой медицинской помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.Беспилотники над СевастополемВ Севастополе вечером в воскресенье во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Вражеские дроны были уничтожены в районе Севастопольской бухты и поселка Кача.В Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

