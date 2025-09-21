Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/udar-vsu-po-krymu-est-zhertvy-i-razrusheniya-1149608648.html
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-21T23:07
2025-09-22T00:00
новости крыма
крым
форос
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
срочные новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных жителей. О том, что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Дроны ВСУ ударили по ФоросуВ результате атаки дронов ВСУ на Форос пострадали 15 человек, есть погибшие. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения. О ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и его советник Олег Крючков.Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что в понедельник, 22 сентября, ученики поврежденной в поселке школы будут переведены на дистанционное обучение.Санаторно-курортная отрасль Крыма после инцидента работает в штатном режиме, проинформировали в минтуризма РК. Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Форосе. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая помощь силами скорой медицинской помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.Беспилотники над СевастополемВ Севастополе вечером в воскресенье во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Вражеские дроны были уничтожены в районе Севастопольской бухты и поселка Кача.В Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
форос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, форос, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины)
Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения

Что происходит в Крыму после удара ВСУ по Форосу

23:07 21.09.2025 (обновлено: 00:00 22.09.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером украинские боевики предприняли беспилотную атаку по Крыму и Севастополю. В результате ударов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.
О том, что известно к этому часу – в материале РИА Новости Крым.

Дроны ВСУ ударили по Форосу

В результате атаки дронов ВСУ на Форос пострадали 15 человек, есть погибшие. В поселке повреждена школа, ранен охранник учебного заведения. О ЧП сообщил глава Крыма Сергей Аксенов и его советник Олег Крючков.
Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила, что в понедельник, 22 сентября, ученики поврежденной в поселке школы будут переведены на дистанционное обучение.

"Нахожусь в Форосе. Все службы на месте, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение", – написала она в Telegram.

Санаторно-курортная отрасль Крыма после инцидента работает в штатном режиме, проинформировали в минтуризма РК.
"Ситуация под контролем, все службы работают слаженно. Для туристов и жителей Крыма работает "горячая линия" минтуризма Крыма по номеру: 8 800 511 80 18", - говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в Форосе.
Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая помощь силами скорой медицинской помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" очередным преступлением киевского режима против мирных жителей.

Беспилотники над Севастополем

В Севастополе вечером в воскресенье во время воздушной тревоги силами Черноморского флота во взаимодействии с ПВО над морем сбиты три беспилотника. Вражеские дроны были уничтожены в районе Севастопольской бухты и поселка Кача.
В Минобороны РФ сообщили, что в период с 16:00 до 20:00 воскресенья над Крымом и Черным морем были перехвачены и уничтожены 19 украинских дронов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаКрымФоросПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Срочные новости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 22 сентября
00:00Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
23:50МЧС ликвидировали пожар в школе Фороса после атаки ВСУ
23:19Минобороны РФ: Киев совершил террористическую атаку на Крым
23:07Удар ВСУ по Крыму: есть жертвы и разрушения
22:55Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
22:42При атаке ВСУ на Крым повреждена школа в Форосе
22:37В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:30Атака ВСУ на Крым и Севастополь и признание Палестины: главное за день
21:57Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
21:47В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:43Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди
21:31Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского
21:07Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
20:4319 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:32Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
19:11Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
Лента новостейМолния