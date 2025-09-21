https://crimea.ria.ru/20250921/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149605892.html
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T20:43
2025-09-21T20:43
2025-09-21T21:43
крым
черное море
новости крыма
белгородская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 16 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.Днем в воскресенье стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера.Кроме того средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250921/novosti-svo-boytsy-vs-rf-zanyali-novye-rubezhi-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149601235.html
крым
черное море
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, новости крыма, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили 19 беспилотников
20:43 21.09.2025 (обновлено: 21:43 21.09.2025)