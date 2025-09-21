https://crimea.ria.ru/20250921/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149605892.html

19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025

19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 16 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.Днем в воскресенье стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера.Кроме того средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

