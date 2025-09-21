Рейтинг@Mail.ru
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149605892.html
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T20:43
2025-09-21T21:43
крым
черное море
новости крыма
белгородская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0e45f57bd26550cdd8bb7e5c178a299.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 16 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.Днем в воскресенье стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера.Кроме того средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250921/novosti-svo-boytsy-vs-rf-zanyali-novye-rubezhi-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149601235.html
крым
черное море
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_186f35c5273db3e3e961e39f5b930030.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черное море, новости крыма, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 19 беспилотников

20:43 21.09.2025 (обновлено: 21:43 21.09.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника во второй половине дня воскресенья. Из них 19 были ликвидированы над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 16 БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.
Днем в воскресенье стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера.
Кроме того средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
14:44
Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
 
КрымЧерное мореНовости КрымаБелгородская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
21:47В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:43Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди
21:31Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского
21:07Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
20:4319 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:32Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
19:11Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
18:34Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
Лента новостейМолния