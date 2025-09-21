https://crimea.ria.ru/20250921/v-chernom-more-unichtozheny-bezekipazhnye-katera-vsu-1149599074.html
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T12:15
2025-09-21T12:15
2025-09-21T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:15 21.09.2025 (обновлено: 12:29 21.09.2025)