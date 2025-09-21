https://crimea.ria.ru/20250921/v-chernom-more-unichtozheny-bezekipazhnye-katera-vsu-1149599074.html

В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ

В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 21.09.2025

В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ

В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

безэкипажные катера, новости сво, черное море, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу