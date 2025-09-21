Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 21.09.2025
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.
Новости
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ

Безэкипажные катера ВСУ уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинские безэкипажные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника", – сказано в сообщении.

За сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, проинформировали в российском военном ведомстве.
Лента новостейМолния