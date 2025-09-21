Рейтинг@Mail.ru
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем,... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T07:16
2025-09-21T07:30
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
крым
черное море
брянская область
курская область
пво
новости
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Еще два дрона ВСУ были ликвидированы над Брянской областью и один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
брянская область
курская область
беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, черное море, брянская область, курская область, пво, новости, вооруженные силы россии
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 16 беспилотников

07:16 21.09.2025 (обновлено: 07:30 21.09.2025)
 
ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 – над территорией Республики Крым, 4 – над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении МО РФ.
Еще два дрона ВСУ были ликвидированы над Брянской областью и один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаКрымЧерное мореБрянская областьКурская областьПВОНовостиВооруженные силы России
 
