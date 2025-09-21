https://crimea.ria.ru/20250921/20-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-1149596435.html
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.09.2025
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем,... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T07:16
2025-09-21T07:16
2025-09-21T07:30
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
крым
черное море
брянская область
курская область
пво
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_043665adbabe5c72f78c27bc3f237a8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Еще два дрона ВСУ были ликвидированы над Брянской областью и один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_1b22aa7ff3faf6ef78719f4a2424ca6f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым, черное море, брянская область, курская область, пво, новости, вооруженные силы россии
16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили 16 беспилотников
07:16 21.09.2025 (обновлено: 07:30 21.09.2025)