16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, 16 из них были ликвидированы над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Еще два дрона ВСУ были ликвидированы над Брянской областью и один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.

