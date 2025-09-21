Рейтинг@Mail.ru
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" в Крыму преступлением против мирных жителей. РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" в Крыму преступлением против мирных жителей.Также он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Губернатор города-героя подчеркнул, что враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России – мы вместе и именно этим всегда были сильны.Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Развожаев: удар ВСУ по Форосу в Крыму – очередное преступление Киева

Удар ВСУ по Форосу в Крыму является очередным преступлением киевского режима – Развожаев

22:55 21.09.2025 (обновлено: 23:27 21.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку украинских беспилотников на санаторий "Форос" в Крыму преступлением против мирных жителей.

"Эта атака вражеских беспилотников на санаторий "Форос" – очередное преступление укронацистского режима против мирных жителей. Удар пришелся по санаторию и школе в поселке, то есть по тем местам, где должны царить здоровье, безопасность и детский смех", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Губернатор города-героя подчеркнул, что враги хотят посеять страх, но они не знают дух крымчан и всей России – мы вместе и именно этим всегда были сильны.
Вечером в воскресенье в поселке Форос на Южном берегу Крыма в результате атаки украинских БПЛА погибли мирные жители и 15 человек получили ранения. О происшествии сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным советника главы РК Олега Крючкова, при атаке повреждена школа и ранен охранник учебного заведения.
Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием. Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и Ялтинским многопрофильным медицинским центром ФМБА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
