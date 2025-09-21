https://crimea.ria.ru/20250921/udar-bespilotnikov-po-forosu-pogibli-i-postradali-lyudi-1149607146.html

Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди

Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди

В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T21:43

2025-09-21T21:43

2025-09-21T22:15

сергей аксенов

форос

ялта

новости крыма

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сент – РИА Новости Крым. В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты, сообщил Аксенов.И подчеркнул, что на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава РК держит ситуацию на личном контроле. Также Аксенов обратился с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав граждан в связи с происшествием в городском округе Ялта, проинформировали в надзорном ведомстве. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Республики Крым организована горячая линия, на которую можно позвонить по телефону: +7 (978) 053-62-08.На месте происшествия находится прокурор города Ялты Александр Нелидов. Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Крым Олега Камшилова.Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория Форос оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", проинформировали в Минздраве РК. Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым.

форос

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, форос, ялта, новости крыма, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), срочные новости крыма